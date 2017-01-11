«Казахстан Темир Жолы» досрочно вводит сниженный тариф для транзита из Кыргызстана в Россию. Об этом сообщил президент АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Оралхан Кулаков на брифинге в НПП «Атамекен», пишут казахские СМИ.

«Минсельхоз провел большую работу совместно с нами по поводу условий перевозок подкарантинных грузов. Вместе с тем, с 10 января созданы благоприятные условия для перевозок в Кыргызстан, из Кыргызстана через территорию Казахстана. С 10 января «Казахстан Темир Жолы» вводит тарифы на транзитные перевозки по унифицированным тарифам, так как Кыргызстан входит в ЕАЭС. Поэтому они вправе иметь унифицированный тариф и, хотя он должен был быть введен в августе текущего года. С 13-14 января мы его вводим, как и обещали в прошлом году, то есть, с начала 2017 года. На самом деле с 10 января, а 7 мы уже отправили такую телеграмму на линию. На всех стыках все экспедиторы, участвующие в данных перевозках, принимают тариф», - сказал Кулаков.

По его словам, перевозка от станции Луговая до станции Илецк - маршрут, определенный для транзита животноводческой продукции из Кыргызстана в Россию (протяженность 2021 километр) в одном рефрижераторном вагоне РЕФ-1 стоила раньше 5 155 долларов. С 10 января это будет стоить 1 820,7 доллара. Таким образом, тариф снижен в 2,83 раза.

Кулаков отметил также, что потеря 42 миллиардов тенге от снижения тарифа для кыргызского направления будет компенсирована ростом перевозок в три раза.

В сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля также необходимо выполнить ряд основных мероприятий. Выполнение указанных мероприятий позволит ветеринарной службе Кыргызстана подать заявку на рассмотрение эквивалентности ветеринарным службам государств - членов ЕАЭС, что позволит вести разговор о снятии ветеринарно-санитарного контроля на казахско-кыргызской границе.