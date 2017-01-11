Французская компания Total и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) намерены взыскать с таджикской «дочки» Tethys более 9 млн. долларов.

Канадская компания Tethys Petroleum добивается мирного разрешения разногласий с партнерами по Бохтарскому проекту. Tethys активно взаимодействует с партнерами, чтобы достичь разрешения споров по мирному, говорится в сообщении на сайте канадской компании.

«Совет директоров и управленческая команда Tethys, оценивая свои возможности, поддерживают открытий канал связи с партнерами для дальнейшего обсуждения», - отмечается в сообщении.

Напомним, 19 мая прошлого года компании Total и CNPC обратились с иском в Международный арбитражный суд на компанию «Куляб Петролеум Лимитед» (дочернее предприятие Tethys Petroleum).

В своем иске эти компании требовали взыскать с таджикской «дочки» Tethys $9 млн. (плюс расходы в ходе разбирательства) в связи с невыполнением своих финансовых обязательств.

Данному судебному иску предшествовал ультимативное требование относительно выполнения канадской компанией своих обязательств и задолженности по Бохтарскому проекту.

В начале сентября Tethys обратилась с встречным иском, требуя взыскать с партнеров в свою пользу $10,1 млн.

Ранее, в конце сентября, пресс-служба Tethys сообщала, что стороны уже определились с выдвигаемыми ими арбитрами. В настоящее время сторонами согласуется третий независимый арбитр, который должен быть назначен до начала арбитражного разбирательства.

Между тем, Главное управление геологии при правительстве Таджикистана остается в неведении относительно этих разбирательств. «Хозяйственные споры между компаниями нас не касаются. Я даже не располагаю информацией о том, какие между ними противоречия», - сказал «АП» начальник Главного управления геологии Мурод Хол.

По его словам, в 2016 году компаниями Tethys, Total и CNPC никаких сведений по поводу геологических разведок на территории Таджикистана не было представлено. «Они уже не первый год бездействуют. Мы обратились к ним с письмом, чтобы представили отчет о своей деятельности. Выводы будем делать после изучения предоставляемой ими информации», - сказал геолог.

Он добавил, что пока нет никаких оснований для отзыва лицензий у этих компаний.

Компания Tethys пришла в Таджикистан в 2008 году, получив лицензию на крупную площадь (примерно 36 тыс. квадратных километров) на юго-западе Таджикистана. Лицензия, как отмечали в Tethys, представлялась правительством Таджикистана на хороших условиях сроком на 25 лет.

В конце июля 2012 года руководство Tethys заявило, что в результате проведенной геологической разведки на площади Бохтар найдены поистине «супергигантские» запасы нефти и газа. Специалисты компании оценили эти ресурсы без учета фактора риска в 27,5 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, 69% из которых приходится на газ, а 31% - нефть и газовый конденсат.

После этих заявлений интерес к таджикским запасам нефти и газа стали проявлять такие крупные мировые компании как Total и CNPC.

В июле 2013 года Tethys, Total и CNPC подписали Договор о предоставлении доли участия. В результате каждая сторона приобрела одну третью долю участия (33,335%) в Бохтарском Соглашении о разделе продукции.