Лидеры национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 стран потребовали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права принимать международные турниры.

Предложения были высказаны и одобрены лидерами антидопинговых агентств Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Польши, Словении, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японии на саммите в Дублине.

По мнению лидеров NADO, запрет в отношении российских спортивных организаций должен действовать, пока не начнет работать надежная система антидопингового контроля. Предполагается, что пока реформы не будут проведены, "чистые" российские спортсмены должны будут выступать на соревнованиях как независимые атлеты.

Представители антидопинговых организаций надеются, что их предложения "помогут спорту пережить эти темные времена".

Россия, которая в 2018 году должна принимать у себя чемпионат мира по футболу, ранее отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону, а также была лишена права проводить этап Кубка мира по конькобежному спорту.

Россия также потеряла возможность провести чемпионаты мира по бобслею и скелетону в 2017 году.

9 декабря команда экспертов под руководством канадского юриста Ричарда Макларена выпустила вторую часть доклада для Всемирного антидопингового агентства, о допинге в российском спорте.

Согласно докладу, более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 по 2015 год. В докладе упомянуты более 30 видов спорта, где при поддержке государства была организована масштабная допинговая система.

По мнению независимых экспертов, работавших над докладом, масштабная система подмены допинг-проб начала создаваться в России в 2011 году. Причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере. Эксперты пришли к выводу, что методы совершенствовались с течением времени.

Российские чиновники категорически отрицают все обвинения, содержащиеся в докладе Макларена.

Допинговый скандал

Ричард Макларен утверждает, что масштабная схема подмены допинг-проб развивалась в России с 2011 года

Первую часть своего доклада Макларен представил 18 июля этого года. Основой для ряда выводов стали обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб.

По итогам доклада ВАДА рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям.

В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. Не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике.

МОК также ввел против России санкции, которые были продлены в начале декабря. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России.

В августе Следственный комитет России сообщил, что ВАДА не представила доказательств применения допинга российскими спортсменами или причастности к этому спортивных чиновников, несмотря на направленные российской стороной запросы.

В России также было возбуждено уголовное дело против Родченкова, которого российские правоохранители обвиняют в уничтожении допинг-проб.