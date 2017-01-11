С 14 января власти Хатлона обещают полностью снять лимит в 12 районах области.

В Хатлонской области есть возможности отменить полностью лимит на подачу электроэнергии населению. Планируется, что лимит будет снят 14 января, сообщил журналистам главный инженер Южных электросетей Раджабали Бояков.

«В связи с полным запуском Душанбинской ТЭЦ-2 удалось значительно сэкономить на гидроэлектростанциях воду, и сегодня есть возможности для полного обеспечения населения электроэнергией», - сообщил Бояков.

Напомним, с 6 января сельские регионы Таджикистана, в том числе Хатлонской области, получают электроэнергию по 18 часов.

Смягчение лимита регионам в «Барки точик» связывают с вводом в эксплуатацию второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2».

«ТЭЦ в течение месяца постепенно выходила на свою проектную мощность, и, соответственно, мы поэтапно увеличиваем подачу электроэнергию населению в сельских местностях», - сказали в «Барки точик».

Первоначально, после запуска второй очереди этой ТЭЦ в декабре, подача электроэнергии в регионы увеличились на три часа, а в середине декабря – еще на один час.

Напомним, лимит на потребление электроэнергии в регионах страны официально был введен с 1 ноября. Ограничения не коснулись только столицы и крупных городов.