Азиатская футбольная Конфедерация утвердила Душанбе местом проведения отборочного турнира Кубка Азии-2018 среди женских национальных сборных.

Жеребьевка отборочного раунда Кубка Азии-2018 среди женских национальных сборных пройдет 21 января в Аммане, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

Помимо женской сборной Таджикистана в отборочном турнире примут участие сборные Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама, Иордании, Мьянмы, Китайского Тайбэя, Узбекистана, Филиппин, Гонконга, Ливана, Бахрейна, Ирана, Индии, Палестины, КНДР, Гуама, Ирака, Сингапура, Сирии и ОАЭ.

Женская сборная Иордании, которая на правах хозяина Кубка Азии-2018 автоматически вышла в финальную часть соревнований, выступит в отборочном турнире вне конкурса.

По итогам жеребьевки будут образованы четыре группы – три группы по 5 команд и одна группа из 6 команд. Отборочные турниры пройдут в период с 3 по 12 апреля в Таджикистане, Палестине, КНДР и Вьетнаме.

В финальную часть Кубка Азии-2018 выйдут победители четырех отборочных групп. Помимо Иордании в финальную часть Кубка Азии-2018 вышли три лучшие команды последнего чемпионата Азии, который проходил в 2014 году во Вьетнаме. Это сборные Японии, Австралии и Китая.