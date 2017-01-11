С 20 января все мобильные операторы Таджикистана поднимут тарифы на звонки в Россию на 20 процентов. Это связано с работой Единого коммутационного центра.

Стоимость одной минуты разговора с Россией с 20 января в Таджикистане будет стоить 1 сомони 20 дирам с учетом НДС и акцизного налога.

Последнее повышением стоимости разговоров с российскими абонентами было в октябре прошлого года. До этого звонок в Россию стоил 69 дирам за минуту.

Повышением тарифов связано с установлением фиксированной стоимости каждой минуты исходящего международного звонка через Единый коммутационный центр Таджикистана.

«Распоряжениями Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан за номерами 54 и 100, к установленной минимальной стоимости одной минуты звонка в Российскую Федерацию, дополнительно введена фиксированная стоимость каждой минуты исходящего международного звонка через Единый коммутационный центр», - указывается на сайте «Мегафон Таджикистан».

О пересмотре тарификации звонков в Россию сообщили также пресс-службы сотовых компаний «Индиго Таджикистан», предоставляющих услуги под брендом Tcell, ЗАО «Вавилон Мобайл» и ООО «Таком», предоставляющее услуги мобильной связи в Таджикистане под брендом «Билайн».

Как писал Sputnik, еще с марта прошлого года мобильные операторы начали «Точиктелекому» за ЕКЦ по установленному тарифу — 11,6 дирама за каждую минуту звонка.

По всей видимости, теперь операторы решили переложить это на своих абонентов.

Об установленных тарифах на интернет пока не сообщается, не исключено, что и за интернет абонентам скоро придется платить больше.

Напомним, Единый коммутационный центр был образован при государственном операторе телекоммуникаций ОАО «Точиктелеком». Инициатором его создания стал Бег Сабур, глава Службы связи Таджикистана. Соответствующее постановление правительство приняло в середине января прошлого года.

В постановлении говорилось, что Служба связи должна в течение 2016 года обеспечить прохождение входящего и исходящего трафика международных услуг электрической связи и интернета через ЕКЦ открытого акционерного общества «Точиктелеком».

Выполнение постановления было обязательно для всех хозяйствующих субъектов, работающих в области электросвязи.

