В середине января в Таджикистане ожидается визит китайских коммунистов. Основная цель визита – укрепить связи с правящей в Таджикистане народной демократической партией.

С 16 по 19 января Таджикистан посетит делегация Компартии Китая во главе с заместителем Генсека постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шеном Чуньяо, сообщил «АП» пресс-секретарь НДПТ Усмон Солех.

Основная цель визита китайских коммунистов в Душанбе - укрепление сотрудничества с НДПТ, изучение опыта работы правящей в стране партии с электоратом.

«С китайскими коммунистами встретиться первым заместитель лидера НДПТ Саидмурод Фаттохзода. На встрече, которая состоится в Национальной библиотеке, будут рассмотрены пути наращивания взаимодействия двух партий», - сообщил Усмон Солех.

Делегация Компартии КНР ознакомится с достопримечательностями Душанбе, посетит Гиссарскую крепость.

Напомним, образованная в 1994 году НДПТ сегодня активно сотрудничает с правящими партиями России «Единая Россия», Казахстана - «Нур Отан», Азербайджана - «Ени Азербайджан» и Компартией КНР.

По данным партии, в ее рядах состоят свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ составляет молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.