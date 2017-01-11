Экс-лидер Компартии Таджикистана, известный политик Шоди Шабдолов заявил, что никогда не вернется в руководство КПТ, чтобы избежать подхалимства и двуличья. Но при этом он до конца своей жизни останется коммунистом.

«Я решил больше не быть рядом с теми, кто предал партию и ее платформу», - заявил в интервью «АП» Шоди Шабдолов.

Касаясь вопроса назначении Мирзоазима Насимов исполняющим обязанности председателя КПТ, Шабдолов заявил, что здесь грубо нарушен устав партии, в котором не предусмотрена должность и.о. председателя.

Президиум ЦК имеет право созвать чрезвычайный съезд партии в связи с кончиной председателя, но никто из секретарей ЦК не имеет право объявить себя исполняющим обязанности главы коммунистов.

«А то, что Насимов заявил, что шансы Шабдолова на должность председателя Компартии равны нулю, я считаю явным перебором. Поскольку уверен, что до сих пор имею в партии достаточно сторонников. А оппортунистов в КПТ абсолютное меньшинство. Но возвращаться на прежний пост я считаю нецелесообразным, пришло время дать дорогу молодым и испытанным временем коммунистам. Самому Насимову, которому уже за 80 лет, следовало бы поступить также», - заявил Шабдолов

Компартия Таджикистана, которая является старейший партией страны, была образована 1924 года. В годы существования Таджикской ССР лидер ЦК КПТ фактический был первым руководителем республики.

После развала СССР и приобретения независимости Таджикистана с сентября 1991 по июль 2016 года бессменным лидером партии был Шоди Шабдолов.

В начале июля прошлого года лидером Компартии Таджикистана был избран Исмоил Талбаков, который долгие годы был первым заместителем Шабдолова по партии.

16 декабря прошлого года И. Талбаков внезапно скончался.

В начале января текущего года исполняющим обязанности председателя Компартии Таджикистана был назначен доктор экономических наук Мирзоазим Насимов.

По данным самой партии, в ее рядах сегодня состоят около 45 тыс. человек.