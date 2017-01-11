Геологи Таджикистана нашли способ получения глинозема из месторождения Курговад, которое расположено в Дарвазском районе. Однако, на дальнейшее геологическое исследование месторождения нет финансов.

«Мы действительно получили оксид алюминия из мусковитовых руд месторождения Курговад. Прогнозируемые ресурсы глинозема там составляют свыше 1,5 млрд тонн. Однако для того, чтобы подтвердить полученные данные, необходимо завершить геологическое исследование месторождения», - сообщил начальник Главного управления геологии при правительстве РТ Мурод Хол 10 января на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, нужно провести дополнительные исследования, на которые требуются финансовые ресурсы.

Мурод Хол надеется, что после стабилизации финансового состояния Таджикской алюминиевой компании и появления дополнительных средств исследование месторождения Курговад будет продолжено. «Только после этого можно будет говорить о начале разработки данного месторождения», - заключил он.

Отметим, что в конце прошлого года глава комитета нижней палаты парламента РТ по энергетике, промышленности, строительству и коммуникации Садриддин Шарипов в ходе открытых парламентских обсуждениях сообщил, что специалистами Главного управления геологии разработана технологическая схема получения исходного сырья для производства алюминия из руд месторождения Курговад.

В целом, подчеркнул он, поиски алюминесодержащих руд осуществлялись в трех различных площадях Дарвазкого района – Бодомдара, Зонг, Курговад. Установлено, что среди них перспективным является Курговад. Предварительные запасы оксида алюминия здесь составляют более 1,5 млрд тонн.

Шарипов считает, что мировые цены на глинозем в будущем будут расти. Он подчеркнул, что около 90% высококачественного боксита (сырье для получения глинозема) сегодня добывается в таких странах, как Австралия, Гвинея, Бразилия, Ямайка, Суринам и Гайана, и доставка сырья оттуда сопряжена с трудностями.

«Поэтому, нам нужно находить и добывать алюминесодержащюю руду у себя в республике», - заключил таджикский депутат.