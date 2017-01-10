Комитет по делам религии Таджикистана разработал проект постановления «О порядке содержания и использования кладбищ». Проект уже направлен в правительство для утверждения.

Вопрос о содержании погостов стал предметом обсуждения на пресс-конференции Комитета по делам религии и упорядочению традиций и обычаев 10 января.

Как сообщил Глава управления религиозных организаций Комитета по делам религии Хусейн Шокиров, Комитет подготовил проект правительственного постановления о том, как упорядочить уход за кладбищами республики. В проекте, по словам представителя Комитета, расписан процесс захоронения и других процедур, касающихся ритуала.

«Мы скоро начнем заниматься кладбищами, которые находятся в заброшенном состоянии», - добавил Шокиров.

Между тем, по словам зампредседателя Комитета Азизулло Мирзозода, уход за кладбищами не является прерогативой Комитета по делам религии, но если проект постановления будет поддержан, то этим вопросом Комитет займется.

«Очень стыдно за тех мусульман, которые не только не ухаживают за могилами своих родственников, но и допускают, чтобы на кладбищах играли в футбол», - отметил Мирзозода.

Стоит напомнить, что в СМИ не раз поднимался вопрос о содержании кладбищ.

Как рассказывал ранее «АП» директор государственного учреждения «Управление кладбищ» Рахматулло Маджидов, в подчинение которого входят пять городских погостов, в том числе, и самое большое – центральное душанбинское кладбище, столичные жители редко посещают могилы своих предков.

По его словам, в большинстве южных районов Таджикистана женщинам запрещено посещать кладбища, в последние годы эта традиция существует и в Душанбе; тогда как на севере страны за могилами ухаживают всей семьей. В итоге: в Худжанде все захоронения находятся в полном порядке; большая часть погостов в Душанбе, Кулябе или Курган-Тюбе заброшена.

«Несколько раз я обращался в местные мечети, просил, чтобы людям объяснили, что нужно следить за могилами, однако, никто на эти призывы не реагирует», - признается Р. Маджидов.

Наводить порядок на кладбище сотрудникам самого учреждения не получится при всем желании: на все пять городских погостов, а только одно центральное кладбище в Душанбе – это 85 га, у них всего девять сторожей. Их рабочий день заканчивается в пять вечера, а после на погосте хозяйничают жители соседних кишлаков.