Эмомали Рахмон сегодня принял участие и выступил на торжественном собрании, посвященном 10-й годовщине образования антикоррупционного ведомства республики.

В своем выступлении президент выразил озабоченность уровнем коррупционных преступлений, совершаемых в рядах МВД, Минтранса, судебных органов, органов прокуратуры, местных органов государственной власти, Минюста, Минобразования и науки, ГКНБ, Государственного комитета по землеустройству, Минздрава, Комитета по делам религии, военных комиссаров и банковского сектора за последнее десятилетие.

Глава государства поручил принять действенные меры по борьбе с этим явлением, передает пресс-служба президента.

Президент поставил перед руководством антикоррупционного ведомства страны задачи по правильному выбору и расстановке кадров.

Глава антикоррупционного ведомства Таджикистана Рустам Эмомали проинформировал главу государства о планах и программах по противодействии коррупции в стране и выразил президенту признательность за постоянную поддержку.

Указ о создании Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией был подписан президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 10 января 2007 года.

В документе подчеркивалось, что указанный орган создается в целях расширения системы борьбы против правонарушений и преступлений коррупционного характера, устранения случаев дублирования функций и полномочий государственных органов управления, обеспечения прозрачности и совершенствования контрольно-ревизионной деятельности. Предельная численность сотрудников Агентства определена в 500 единиц (без обслуживающего персонала), в том числе сотрудники Центрального аппарата – в 150 единиц.

Первым директором антикоррупционного ведомства Таджикистана был генерал-лейтенант юстиции Шерхон Салимзода, который в начале 2010 года был назначен Генпрокурором Таджикистана. На этом посту его сменил экс-начальник столичной милиции Абдуфаттох Гоиб.

В марте 2015 года главой ведомства был назначен старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали.