Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджикистане все еще не получило разрешение на продление мандата в Таджикистане на 2017 год.

Как сообщили «АП» в Бюро ОБСЕ в Таджикистане, государства-участники еще не достигли консенсуса по вопросу продления мандатов ряда миссий ОБСЕ на местах.

«Председательство продолжает вести переговоры по этому вопросу с целью скорейшего достижения соглашения», - отметили в официальном ответе Бюро ОБСЕ.

Однако, как отметили в представительстве, до достижения соглашения о продлении мандата государствами-участниками, миссии на местах остаются открытыми и будут продолжать осуществлять административную, не связанную с мандатом деятельность.

Стоит подчеркнуть, что ОБСЕ ежегодно до вступления нового отчетного года имела разрешение на деятельность внутри Таджикистана.

Как сообщили «АП» в МИД Таджикистана, все решения по продлению полевых миссий ОБСЕ в странах-участницах Организации принимаются единогласно в Постоянном Совете ОБСЕ.

«В данный момент в рамках Поссовета ОБСЕ страны-участницы обсуждают вопрос продления полевых миссий ОБСЕ не только в Таджикистане, но и в других странах-участницах Организации, включая в странах Центральной Азии. Вопрос продления миссии ОБСЕ в Таджикистане согласован с действующим председательством ОБСЕ. Вместе с тем, для принятия решения по данному вопросу, нужно согласие не только Таджикистана, но и всех 57 государств-участников ОБСЕ», - сообщили в МИД Таджикистана.

Напомним, в минувшем году Таджикистан не раз выражал свое недовольство деятельностью ОБСЕ.

Так, таджикские власти были очень недовольны тем, что на заседание ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве (19-30 сентября 2016 года), были допущены члены оппозиционной ПИВТ и «Группы 24».

20 представителей оппозиции вошли в зал заседаний, где обсуждалась ситуация в Таджикистане, в футболках с изображением осужденных активистов ПИВТ и старались привлечь внимание участников совещания к судьбе таджикской оппозиции. В знак протеста, таджикская делегация тогда покинула данную конференцию.

После данных событий Таджикистан ограничил свое сотрудничество с ОБСЕ. Хотя официальных подтверждений этому нет, однако региональная конференция ОБСЕ по судебно-уголовному производству в Ташкенте 16-18 ноября прошла без участия представителей госорганов Таджикистана.

Также таджикские чиновники не приняли участие в конференции ОБСЕ касательно состояния СМИ в Центральной Азии, которая прошла в Вене в декабре прошлого года.

Между тем, ИА «Фергана» со ссылкой на своих источников сообщает, что мандаты офисов ОБСЕ также не продлены в Кыргызстане и Узбекистане. По данным издания, проблемы у офисов ОБСЕ есть также в Армении и Азербайджане. Причины происходящего в отношениях сразу нескольких стран бывшего СССР и авторитетной международной организации пока достоверно не известны.

Как сообщалось ранее, еще в сентябре министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило ОБСЕ о намерении с 1 января 2017 года преобразовать Центр ОБСЕ в Бишкеке в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке.