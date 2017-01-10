Правительство Таджикистана планирует усовершенствовать законодательство о недрах республики, чтобы исключить в будущем мошеннических схем. Ряд иностранных компаний, воспользовавшись несовершенностью таджикского законодательства, спекулировали лицензиями таджикских месторождений на международных биржах.

Правительством Таджикистана готовится список условий и требований, которые должны быть выполнены компаниями, получающими лицензии на разведку и разработку того или иного месторождения или проявления полезных ископаемых, сообщил начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Мурод Хол на пресс-конференции 10 января в Душанбе.

По его словам, создана правительственная комиссия, которая занимается составлением списка новых требований и условий.

«Ряд позорных иностранных компаний, получив лицензии правительства Таджикистана, мошенническим путем заработали на международных биржах деньги. Они, похвалив инвестиционный климат Таджикистана, продали эти лицензии третьим компаниям. Приобретавшие лицензии компании приехали в Таджикистан и узнали об обмане. А именно: законодательство нашей страны не позволяет торговать полученными лицензиями без согласия правительства», - сказал главный таджикский геолог.

Он отметил, что подобные случаи в разные времена происходили с угольными месторождениями «Назарайлок» и «Зидди». Озвучивать названия недобросовестных компаний Мурод Хол не стал.

В связи с этим, продолжил он, правительственная комиссия в течение последних трех лет воздерживается от выдачи лицензий.

Главный геолог Таджикистана подчеркнул, что, согласно новым условиям, таджикская сторона планирует выяснить конкретные сроки подготовки и представления правительству готового проекта со стороны инвесторов. Представленный проект впоследствии должен быть одобрен таджикскими специалистами.

«Правительство намерено разработать новый закон о недрах со всеми условиями и требованиями, который бы десятилетиями служил на благо таджикского народа», - сказал геолог.

Он отметил, что правительством Таджикистана подтвержден список 90 месторождений и проявлений полезных ископаемых, а также уже готовых к разработке 10 месторождений.

После подготовки и одобрения правительством новых условий и требований к инвесторам, будут объявлено о проведении тендеров на получение лицензий на разведку и разработку указанных месторождений и проявлений полезных ископаемых.