Сотрудники полиции вернули гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой годовалого ребенка, которого забрали из-за отсутствия документов. Об этом сообщил правозащитник Бахром Исмаилов в своем Фейсбуке.

«Ребенок у нас», — написал Исмаилов. Он также выложил видеозапись, на которой сотрудник полиции выносит ребенка из здания на улицу.

26 декабря гражданку Узбекистана Нилуфар Мамасаидову доставили в отделение полиции вместе с годовалой дочерью. Она жила в Москве с 2015 года, при этом у нее не было регистрации. У женщины также не было документов «удостоверяющих личность и родство» ее ребенка.

В отделении сотрудники полиции вызвали ребенку скорую помощь, мотивируя это высокой температурой. Девочку отвезли в Первую городскую инфекционную больницу. В отношении Мамасаидовой составили административный протокол статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

По словам Исмаилова, ее продержали в отделении полиции 69 часов вместо положенных 48 часов.

Когда Мамасаидова вместе с Исмаиловым отправились в больницу, чтобы забрать девочку, выяснилось, что полицейские составили на ребенка акт о беспризорности.

Отметим, что осенью 2015 года подобная история с изъятием у матери-мигрантки грудного малыша из Таджикистана в Санкт-Петербурге закончилась трагически.

Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело по факту смерти пятимесячного Умарали Назарова, который скончался в Медцентре имени Цимбалина в Петербурге в ночь на 14 октября 2015 года, после того как в полицейском участке его отобрали у матери – 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства.

В нарушение закона ребенок был оформлен как «подкинутый или безнадзорный» при наличии свидетельства о рождении, паспортов родителей и в присутствии родителей и бабушки.

По факту гибели малыша было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но в октябре 2016 года дело было закрыто «в связи с отсутствием события преступления».