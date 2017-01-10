Выживший в дорожно-транспортном происшествии 40-летний житель Спитаменского района Согда погиб от удара током.

8 января, вечером на 261-м километре автотрассы Душанбе-Худжанд водитель автомашины марки «ГАЗ-3110», не справившись с управлением машины, на большой скорости совершил столкновение с опорой линии электропередачи.

Водитель выжил и самостоятельно выбрался из разбитой машины, но при снятии госномеров с автомашины мужчина прикоснулся к оборвавшимся с ЛЭП проводам и погиб на месте от удара тока, сообщает пресс-служба МВД РТ.