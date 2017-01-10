Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа ибн Зайд Аль-Нахайян призвал к проведению всеобщей молитвы о дожде, которая запланирована на утро вторника, 10 января. Об этом сообщает издание The National.

Молитва о дожде пройдет во всех мечетях страны в 07.30 по местному времени (07.30 мск).

Отмечается, что фермеры ОАЭ жалуются на острую нехватку воды, в связи с чем они не могут высаживать семена.

В недостатке влаги, по данным издания, фермеры винят глобальное потепление.