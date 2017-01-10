Парламент Венесуэлы принял постановление о том, что президент страны Николас Мадуро «оставил свой пост». Согласно Конституциистраны, такое постановление является основанием для отставки главы государства.

По словам спикера парламента Хулио Борхеса, депутаты признали Мадуро «оставившим пост» из-за его бездействия в борьбе с кризисом.

Как пишет AFP, ожидается, что Верховный суд отменит постановление.

В случае отставки Мадуро новые выборы президента могут быть назначены лишь до начала второй половины его срока, которая, как пишет Fox News, начнется 10 января. В противном случае обязанности главы государства перейдут вице-президенту.

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис, который привел к нехватке продовольствия и товаров первой необходимости.

В декабре 2015 года оппозиция выиграла парламентские выборы. С тех пор парламент предпринимает шаги для отставки Николаса Мадуро — в частности, был начат сбор подписей для референдума о его отставке. Суд остановил эту процедуру.