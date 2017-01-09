АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ЯНВАРЯ 2017

- В здании Управления геологии при правительстве РТ состоится пресс-конференция по итогам деятельности за 2016 год данного ведомства. Начало в 10-00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция по итогам деятельности за 2016 год Комитета по делам религии и упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве РТ. Начало в 11-00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ЯНВАРЯ

День сотрудников Агентства государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией.

1920 – Основана Лига Наций - международная организация государств, которую в 1945 году заменила Организация Объединенных наций (ООН).

1935 – Образован Регарский (с 1978 года - Турсунзадевский) район.

1965 –подписан акт о приеме в эксплуатацию крупнейшей в Средней Азии Душанбинской кондитерской фабрики

2001 - подписано соглашение между РТ и Кувейтским Фондом о предоставлении Таджикистану кредита в $16,25 млн. на строительство автодороги «Шкев-Зигар».

2007 - Иран получил государственную гарантию РТ на выполнение обязательств по строительству Сангтудинской ГЭС-2.

2007 - В РТ создано Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ЯНВАРЯ

1910 – Родился ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Академии Наук Таджикской ССР Сергей Акимович Захаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Облачно в долинах местами небольшой дождь, в предгорных районах небольшой снег, туман. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем -4+1.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 30 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла..

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 1-3 мороза.