9 января свой 85-летний юбилей отметил бы известный партийный и общественный деятель, первый руководитель администрации президента и экс министр культуры Таджикистана Султон Мирзошоев, которого не стало летом прошлого года. Он являлся одним из немногих, кто работал во время правления шести руководителей страны. Сегодня мы вспоминаем его с близкими и друзьями.

Ответственный человек

Трудовая биография Султона Мирзошоева началась в Дангаринском районе Хатлонской области, когда после окончания школы в 1947 году он остался работать там пионервожатым, а позже перешел на комсомольскую работу.

Вспоминает председатель Совета ветеранов войны и труда Куляба Мирзо Бекматов:

- Я работал заведующим орготделом горкома партии Куляба, когда встал вопрос о том, чтобы найти достойную кандидатуру на должность первого секретаря Кулябского горкома комсомола. На примете у меня давно был парень, который работал в системе городского образования. Лично поехал к Мирзошоевым в Восеъ, Султон только вернулся из армии. Так, в солдатской шинели отвез его на отчетно-выборную конференцию комсомола, где из трех кандидатов его избрали руководителем городского комсомола.

Барбара Брыльска и Султон Мирзоев

По словам Мирзо Бекматовича, в Мирзошоеве он ценил больше всего организаторские способности, которые помогли ему дальше строить свою карьеру.

- Был случай, когда в 1969 году по поручению советского правительства вместе с Мирзошоевым доставили гуманитарную помощь – 120 тонн муки голодающему населению приграничных районов Афганистана. Когда в одном из селений местный мулла спросил у Султона, какую муку он привез – правоверных или кафиров, он с негодованием ответил, что хлеб - святое и для этого не важно, какой ты веры и национальности. Помню, что за выполнение этого ответственного задания мы получили благодарность с внесением в трудовую книжку.

Бекматов отмечает, что, когда в конце 80-х вновь была образована Кулябская область, именно он предложил кандидатуру Мирзошоева на пост первого секретаря обкома партии.

«Период руководства Султона Шариповича выпал на самое трудное время для области, и, несмотря на это, он смог справиться с возложенными обязанностями, - рассказывает Бекматов. - Было время, когда кулябцы попали в продовольственную блокаду в годы войны, и он сделал все возможное, чтобы народ не голодал».

Руководитель

Мирзошоев считал себя кадром трех «политических китов» - Бободжона Гафурова, Турсуна Ульджабаева и Джаббора Расулова, работал с Рахмоном Набиевым и Каххором Махкамовым, а при нынешнем руководителе страны был назначен главой администрации. Из своих 60 лет трудовой карьеры 45 лет он занимал руководящие посты. В его послужном списке также 30-летний стаж депутатской деятельности в Верховном Совете республики.

По словам главного редактора газеты «СССР» Сайёфи Мизроба, Султон Мирзошоев не только был одним из ключевых политических и общественных деятелей страны на рубеже двух эпох, но и внес огромный вклад в развитие культуры.

– Будучи председателем Госкино республики в 70-е годы, он пригласил в систему кино известных писателей, которые помогли в разработке сценариев для фильмов, воспитывающих национальное самосознание. Именно в период его руководства режиссер Борис Кимягаров снял великолепную трилогию по поэме «Шахнаме» Фирдоуси, которая стала нашей «визитной карточкой» и предметом всеобщей гордости. Также для развития национального кинематографа при ВГИКе была основана первая таджикская студия актеров.

«Это был один из лучших кадров Таджикистана, которого знали и уважали не только в нашей стране, но и за ее пределами. На какой бы должности он ни находился, будь то советское время или годы независимости страны, он был честным и принципиальным и оставил после себя доброе имя» (Шоди Шабдолов, экс-лидер коммунистов Таджикистана)

По словам Мизроба, второй заслугой Мирзошоева стало то, что будучи министром культуры республики, он организовал республиканский конкурс народного творчества «Бустон», который выявил много талантливых артистов из глубинки. И третьей важной заслугой, по мнению журналиста: когда в 1993 году руководитель страны Эмомали Рахмон предложил Мирзошоеву, находящемуся на пенсии, возглавить свою администрацию, тот согласился и фактически создал структуру с нуля, так как она отличалась от советской системы правления.

- Я горжусь, что мне довелось в последние годы не только работать с Султоном Шариповичем , но и дружить. Он был постоянным автором нашей газеты, - рассказывает Мизроб, - Практически, мы не редактировали его статьи, поскольку он излагал свои мысли четко, прекрасно владея языком. Последняя публикация в шести выпусках газеты – очерк об одном из руководителей советского правительства Косыгине. К тому же, Мирзошоев – автор нескольких сборников, и самая последняя его книга «Сталин, Рузвельт, Черчилль и вторая мировая война», издана в 2015 году, где автор делится своими воспоминаниями и размышлениями, пытаясь раскрыть личности трех политических титанов.

По словам Мизроба, самая важная черта характера Мирзошоева в том, что он всегда старался быть объективным; в противовес некоторым бывшим партийным руководителям, которые пытаются свести на нет все, что нам дала советская власть, он, наоборот, был благодарен ей.

- Это был человек, воспитанный на идеях Ленина и Сталина, и, даже будучи постоянным представителем Совета министров Таджикистана при Совете министров СССР в Москве, он не строил особняков и не выбивал себе квартиры, как это делали некоторые представители партийной элиты, - говорит он. По словам собеседника, подружившись с Мирзошоевым, он открыл в нем такие благородные качества, как гордость и щедрость. Был галантен с женщинами. Словом, это был настоящий джентльмен с европейской культурой.

Лучший друг

Камол Суфиев, бывший партийный работник советского периода и лучший друг Мирзошоева, рассказывает, что в начале 2017 года друзья планировали отметить 60-летний юбилей своей дружбы.

Эльдар Рязанов, Лариса Голубкина и Султон Мирзошоев

- Такой длительной дружбой не каждый может похвастаться, - говорит он. - Мы познакомились с Султоном в далеком 1957 году, когда он был первым секретарем Кулябского горкома комсомола, а я - первым секретарем Колхозабадского райкома комсомола. Независимо от того, какие высокие руководящие посты занимал Султон Шарипович на протяжении всей своей жизни, он всегда относился ко мне одинаково, не зазнавался. Однажды Султон, когда был первым секретарем Центрального комитета комсомола республики, приехал в Колхозабад, чтобы ознакомиться с работой комсомольцев в колхозах. Мы поехали в одну из бригад, где он, побеседовав с ее членами, сделал замечание насчет того, что они не сбривают свои бороды. «Нехорошо, вы же комсомольцы», - сказал он и поручил мне отвезти всю бригаду в парикмахерскую и побрить. Я думал, что на этом инцидент исчерпан. Через некоторое время он меня вызвал в Душанбе. Я обрадовался, думал, мне предложит работу в Душанбе. Но увы. На бюро ЦК комсомола меня обсудили и вынесли замечание. Таким принципиальным был мой друг Мирзошоев…

По словам Суфиева, когда его друг руководил Кулябским обкомом партии, друзья договорились звонить друг другу хотя бы раз в неделю, чтобы справляться о делах друг друга.

- Мы созванивались, но однажды от друга звонка не поступило, - рассказывает Суфиев. – И на следующей неделе тоже. Я забеспокоился – сам позвонил. На той стороне провода уставший голос Султона. Оказалось, что из-за чрезмерной занятости он забыл об обещании. А ситуация там действительно была напряженной. Когда в Кулябе стали проводить митинги, Мирзошоев сам, выхватив микрофон, уговаривал молодежь не поддаваться провокациям и не ездить в Душанбе. Но разворачивающиеся события уже никто не мог остановить, - рассказывает собеседник.

30 лет друзья жили по соседству, проводили много времени вместе, ездили на отдых и лечение в санатории, навещали друзей, раскиданных по стране.

- Мне просто повезло быть его другом, - говорит Камол Суфиевич. - И мне так его не хватает…

Через газету хочу обратиться к властям с просьбой учесть все заслуги Султона Мирзошоева перед родиной и увековечить его память, назвав его именем школу или улицу в Дангаре или в Душанбе.

«Он научил нас жить»

У Султона Мирзошоева четверо детей, которым он дал хорошее образование. Тяжело перенес отец смерть младшей дочери, Зебо, которая умерла от тяжелой болезни в 2008 году. Остальные дети работают в различных структурах, занимая скромные должности.

- Отец всегда был для нас примером доброты и жизнелюбия, - рассказывает средняя дочь, Адолат. - В каждого из нас он вселял оптимизм, потому что сам был таким. Когда у меня был трудный период в личной жизни, он убедил в том, что мне есть ради кого жить. Я счастлива, что у меня такой отец. Язык не поворачивается говорить «был». Он живет в сердце каждого из нас...