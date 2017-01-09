Все крупные страны, которые находятся вокруг Афганистана, стараются налаживать контакты с талибами, заявил директор Центра стратегических исследований при президенте РТ Худоберди Холикназар 9 января на пресс-конференции в Душанбе. К таким странам он причислил Китай, Россию, Пакистан и даже Иран.

«С талибами с 2010 года фактически работают все крупные страны региона. Тайные переговоры с ними ведутся в Катаре, китайцы несколько раз встречались с ними в Урумчи», - сказал он.

По мнению Холикназара, Россия стала заигрывать с талибами только после возрастания с 2014 года в Афганистане ячеек ИГИЛ.

«После того, как из Ирака было направлено 70 млн. долларов для поддержки ячеек ИГИЛ в Афганистане, они (ИГЛИовцы, - прим. «АП») стали умножаться не только на юге Афганистане, но появились и на севере этой страны. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что у России есть контакты с талибами, и, что данные контакты используются в целях противостояния ИГИЛ», - отметил он.

Напомним, в конце прошлого года Замир Кабулов интервью агентству «Анадолу» подтвердил, что Москва имеет контакты с движением «Талибан».

«Мы имеет контакты с талибами. Мы выходим с ними на связь по вопросам обеспечения безопасности диппредставительств России и российских граждан. Кроме того, через каналы связи предлагаем талибам прийти к договоренности по вопросу всеобщего перемирия и прекращения войны. На каком уровне проводятся эти контакты, - тема закрытая, и информации об этом не будет», - отметил Кабулов.

По его словам, позиции России и талибов в вопросе борьбы с террористами ИГИЛ пересекаются. «Талибан» ведет в Афганистане борьбу с теми же боевиками, которых Россия бомбит в Сирии. Поэтому наши интересы пересекаются», - сказал спецпредставитель президента РФ.