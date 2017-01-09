Министерство образования и науки заявляет, что практически все 15 участников поножовщины, произошедшей 2 января в Душанбе, являются детьми из неблагополучных семей.

На пресс-конференции в Душанбе в понедельник глава столичного управления образования Хамидулло Факиров заявил, что многие из задержанных живут в "нездоровых" семьях: кого-то воспитывает бабушка, кто-то живет с родственниками. Лишь двое их них живут в полных семьях – с отцом и матерью.

По его данным, в настоящее время Генпрокуратура Таджикистана продолжает расследование инцидента. 15 участников задержаны.

Однако, как утверждает Факеров, в драке принимал участие только один школьник - ученик школы №101 района Сино города Душанбе. Остальные к школе не имеют отношения, заявил он.

«Не вините школу, - подчеркнул Факеров. - Это негативное явление общества, когда враждуют подростки разных районов, с которым надо бороться всем нам».

В драке участвовали школьники

В последние годы столичная молодежь часто становится «клиентами» отделений МВД. Одна из причин – межшкольные и межуличные разборки. И порой – со смертельным исходом.

…Около десяти часов ночи 2 января редкие прохожие в районе столичного 104-го микрорайона обратили внимание на агрессивно настроенную толпу молодых ребят, вооруженных битами, арматурами и ножами.

На месте побоища остались лежать, истекая кровью, двое юношей – 18-летний Иброхим Ходжаев и 17-летний Сомон Шарипов. Для обоих этот вечер стал последним в их короткой жизни…

Минобрнауки и ранее заявляло, что среди участников драки был всего один школьник. 3 января об этом происшествии сообщили лишь СМИ, от МВД – ни слова.

И только 4 января Министерство внутренних дел дало на своем сайте короткую информацию о случившемся.

В тот же день неожиданно заявление сделало и Минобрнауки. «Две группы молодых ребят в количестве до 20 человек, с хулиганскими и местническими побуждениями, устроили драку на улице Клагенфурт города Душанбе, в районе 104-го микрорайона. В целях нанесения травм друг другу молодые люди были вооружены ножами, арматурой и битами», - сообщило Минобрнауки.

Согласно сообщению министерства, в результате драки Иброхим Ходжаев, 1998 года рождения, житель столичной улицы Ободкорон, получил колото-резаные ранения в области живота с повреждением жизненно важных органов и внутренним кровоизлиянием. Ранение нижней части правого бедра получил и Сомон Шарипов, 1999 года рождения, житель улицы Мухаммадиева.

Оба пострадавших были доставлены в Республиканский национальный медицинский центр (Караболо), где умерли от полученных ран.

«В результате проведения оперативно-разыскной работы стало известно, что драка произошла между молодыми жителями двух микрорайонов столицы – 102 и 104. В настоящее время определены 14 участников драки, 11 из них задержаны», - говорилось в сообщении Минобрнауки.

В своем заявлении Минобрнауки особо отметило, что среди участников драки был лишь один школьник.

«Четверо из участников этой драки совсем недавно, 30 ноября прошлого года, были отчислены из общеобразовательной школы №54 «согласно статье 16 закона РТ «Об образовании» за систематические правонарушения и невыполнение правил образовательного учреждения».

«Таким образом, среди участников драки был лишь один школьник - ученик школы №101, а остальные правонарушители не имеют отношения к школе», - отметили в Минобрнауки.

Однако уже позже мы выяснили, что это не совсем так…

Один из погибших, Сомон Шарипов, как анонимно сообщила «АП» преподаватель школы №54, на момент драки являлся учеником 11-го класса этого же учебного заведения. «У него не было отца. Сюда он перевелся год назад из школы №89», - сказала педагог.

По словам учеников школы, в драке принимали участие еще несколько старшеклассников данной школы.

Второй погибший, Иброхим Ходжаев, ранее был учеником 43-й столичной школы, после 9 класса он ушел из учебного заведения.

Виноваты школы…

К сожалению, это не единственный подобный инцидент с участием душанбинской молодежи, и особенно учащихся школ, за последний год.

Вот уже несколько лет на всех мероприятиях, касающихся ситуации в обществе, не раз заявлялось, что в деле воспитания молодого поколения, профилактики правонарушений среди них более активную роль должны играть родители, школа, общественность, правоохранительные органы.

Однако совместной борьбы с этим злом пока не получается, и каждый винит в росте преступности среди молодежи другого.

«Школа – вот главное место, где ребенок сейчас может получить воспитание, - считает жительница столичной улицы Шамси Махфират Саидова. - А что на практике? Возьмем, к примеру, школу №54, она находится рядом с нашими домами. Почти каждый день в подъездах домов можно заметить учеников старших классов, курящих сигарету, нос или пьющих спиртное. Нередко они появляются и в компании школьниц. Куда смотрят учителя? А родители в это время думают, что их дети сидят за партой и учат уроки. И еще, школы в столице слишком перегружены. Вот в этой школе, например, в каждом классе учатся по 35-40 детей. И групп в каждом классе – по 7-8. Разве может учитель справиться с таким количеством детей, воспитывать каждого, следить за его успеваемостью, поведением, посещением уроков? Нет, конечно. Зато деньги на всякие мероприятия собирают исправно. И это не только в этой школе».

…участковые и родители

В последнее время жители спальных районов не чувствуют себя спокойно в ночное время. Пройти по плохо освещенной территории в поздний час и не нарваться на группу агрессивно настроенной молодежи – считай, повезло.

В участившихся случаях правонарушений в микрорайонах жители в основном винят участковых инспекторов, которых в это время суток и не видно.

Ну а сами милиционеры считают, что вина всему – семья и школа.

"Малолетние хулиганы, прежде всего, являются чьими-то детьми, учениками, соседями в конце концов, а мы постоянно ищем в их перевоспитании роль и место милиции, а милиция прежде всего карательный орган", - говорит участковый района Сино.

По его словам, на плечи участковых ложится большая нагрузка. По сегодняшним меркам один участковый милиционер обслуживает около 5 тысяч граждан. Кроме того, они очень часто задействованы в охране общественного порядка в дни приезда в нашу страну высокопоставленных иностранных делегаций, во время проведения массовых мероприятий.

Ну а в школах причину роста правонарушений среди молодежи видят в отсутствии контроля над детьми и воспитательной работы с ними в семьях.

«Я работаю преподавателем более 20 лет, - рассказывает учительница столичной школы №43. – Могу сказать, что инициаторами почти всех правонарушений в школах являются дети из «нездоровых» семей: у кого-то нет отца или матери, или же один из родителей находится на заработках за пределами страны, а следовательно, нет и должного контроля за детьми».

По словам педагога, в школе учителя все время говорят учащимся о том, как себя вести, приводят примеры, следят за их поведением.

«Но после уроков дети уже не находятся под нашим контролем. Тут уже задача родителей – они должны контролировать, где находятся их дети, чем занимаются. К сожалению, многие родители по тем или иным причинам не в состоянии следить за своими детьми. Возьмем даже последний случай - что делали ребята в 10 часов вечера на улице, почему родители этих детей не интересовались, где находятся их дети, с кем они, чем заняты?», - недоумевает учительница.

Где корень зла?

Разборки между школами и молодежными группами становятся все более жестокими. Основная причина – социальные факторы, считают эксперты.

«В каждой школе есть свои лидеры, – говорит один из старшеклассников столичной школы, Фируз. - Именно они часто выясняют отношения. Иногда все начинается с одного оскорбительного слова. Начинаются разборки. Нередко на драки зовут и более старших. Идут почти все. Если ты не пошел с ними, то тебя будут называть трусом, перестанут уважать».

Рассказывая о причинах роста правонарушений среди подростков, ранее в интервью «АП» психолог Робия Рахимова рассказала, что это вызвано социальными факторами.

«Необходимо учесть такие факторы, как социальное неравенство людей, которое из года в год увеличивается, нулевая организация бесплатного досуга юношей, проблема доступа к образованию, широкая пропаганда культа насилия в интернете и на телевидении и т.д., - говорит она. - Поножовщина среди подростков – это протест, это недовольство существующими социальными устоями, это попытка найти свое место в этом мире. Хотя все эти действия, конечно, нельзя назвать адекватными».