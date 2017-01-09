Сезон 2017 станет для столичного футбольного клуба «Истиклол» особенным. Футбольный клуб будет отмечать свой 10-летний юбилей, в рамках которого проведет товарищеские игры с узбекским и европейским клубами.

В честь своего 10-летнего юбилея футбольная команда «Истиклол» в течение года планируется проведение различных мероприятий и футбольных акции, в том числе международных товарищеских игр, сообщается на официальном сайте клуба.

«С момента основания в 2007 году, клуб, преодолев путь от первенства Душанбе до финала Кубка Азиатской футбольной Конфедерации, закрепил за собой статус флагмана таджикского футбола. За годы своей истории «Истиклол» пять раз становился чемпионом страны. В наградном списке по шесть побед в Суперкубке и розыгрыше Кубка Таджикистана. В 2011 году «Истиклол» впервые дебютировал в розыгрыше Кубка президента АФК, а на следующий год стал его победителем», - указывается на сайте клуба.

Болельщики клуба были свидетелями, когда в Душанбе приезжали такие клубы, как «Шальке-04», «Хассен-Касель» (Германия), «Локомотив» и «Газовик» (Россия).

В 2017 году руководство «Истиклола» намерено пригласить в Душанбе узбекский футбольный клуб и европейского участника группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.