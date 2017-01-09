Новое руководство Социал-демократической партии Таджикистана будет избрано на очередном съезде партии, который состоится в марте 2017 года.

Политический совет Социал-демократической партии Таджикистана 7 января принял решение провести очередной отчетно-выборный 13 съезд партии 18 марта 2017 года. Об этом «АП» сообщил лидер СДПТ Рахматилло Зойиров.

По его словам, в феврале во всех региональных ячейках партии будут проведены конференции, где будут избраны делегаты очередного съезда СДПТ.

На съезде будет рассмотрена политика партии на ближайшие годы и пройдут выборы нового руководства СДПТ.

На вопрос «АП», будет ли сам Рахматилло Зойиров в очередной раз баллотироваться на пост лидера СДПТ, глава партии отметил, что это будет решаться на съезде.

Всего на очередном съезде Социал-демократической партии Таджикистана будут решены 6-7 жизненно важных для партии вопросов.

В основу Социал-демократической партии Таджикистана легла партия «Адолат ва Тараккиет» («Справедливость и развитие»), которая была образована на стыке 1998-1999 годов.

За жесткий оппозиционный настрой в начале своей деятельности Минюст инициировал прекращение ее работы, и за день до президентских выборов 2 сентября 1999 года Верховный суд аннулировал ее регистрацию.

Партию удалось зарегистрировать под новым названием — Социал-демократическая партия Таджикистана — спустя три года, в декабре 2002 года.

Основной костяк партии составляют юристы и практикующие адвокаты из Коллегии адвокатов Таджикистана «Сипар», а сам лидер партии Рахматилло Зойиров руководит Таджикским юридическим консорциумом.

По данным СДПТ, в ее рядах числится 7,5 тысячи человек. Партия не участвовала на президентских выборах, а также никогда не имела представителей в парламенте Таджикистана.