США и Южная Корея совместно создадут бригаду специального назначения, задачей которой станет устранение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и военного руководства КНДР в случае войны. Об этом, как пишет «Медуза», сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на неназванные военные источники.

По данным агентства, бригада будет сформирована в течение 2017 года. В нее войдут от одной до двух тысяч человек, включая американских военных. Командование операцией будет осуществлять Южная Корея.

Южная Корея и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку вооруженный конфликт 1950–1953 годов завершился лишь подписанием перемирия. Мирного договора между двумя странами заключено не было.

КНДР регулярно угрожает Южной Корее и США ядерной войной. У Северной Кореи есть ядерное оружие, также в стране активно разрабатываются средства его доставки.