Машина, на которой выехали граждане Таджикистана из Читы

Двое граждан Таджикистана, пропавшие 30 декабря в Забайкалье, убиты. Подозреваемые уже дали признательные показания.

56-летний Тошпулот Тошпулотов, который имеет двойное гражданство Таджикистана и России, 31-летний Бурхон Гадоев, гражданин Таджикистана, пропали 30 декабря. Как сообщали родственники пропавших мужчин, они выехали из Читы в Красночикойский район и не вернулись.

Тошпулот Тошпулотов

Бурхон Гадоев

8 января агентство «Чита.ру» со ссылкой на краевое следственное управление сообщило, что пропавшие мужчины были убиты, в преступлении подозреваются двое местных жителей. Они уже сознались в убийстве.

«По данным следствия, обвиняемые 1982 и 1985 годов рождения, один из которых больше месяца назад освободился после 12 лет колонии, которые отбывал за убийство, заранее планировали преступление. Они договорились о продаже потерпевшим крупной партии кедрового ореха. Когда потерпевшие приехали с расчётом, обвиняемые застрелили мужчин из охотничьего ружья, тела бросили в кузов грузовика, а деньги похитили», — отметили в пресс-службе СК.

В домах подозреваемых проведены обыски. Они показали место, где находятся тела убитых и автомашина. По данным следствия, к убийству причастен и житель Читы.

Как сообщили родственники убитых, в ближайшее время тела мужчин будут доставлены на родину в Ганчинский район.