Молодежная сборная Таджикистана в Санкт-Петербурге 8 января одержала победу над командой Греции со счетом 1:0.

Молодежная сборная под руководством Виталия Левченко в своем стартовом матче на 29-м Международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина одержала победу над командой Греции со счетом 1:0, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Единственный и победный гол в составе нашей сборной на 55-й минуте встречи с пенальти забил Эхсони Панджшанбе, став автором первого забитого мяча Мемориала Гранаткина-2017.

Эхсони Панджшанбе был признан лучшим игроком в составе нашей молодежной сборной. После окончания матча организаторы турнира вручили Эхсону памятную футболку.

Во втором туре молодежная сборная Таджикистана встретится со сверстниками из Болгарии. Эта встреча состоится во вторник, 10 января.