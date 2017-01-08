В августе 2016 года со стороны энтузиастов при обществе инвалидов «Имконият» города Душанбе была создана команда по баскетболу на колясках. Первая тренировка прошла в конце этой недели под руководством пакистанского специалиста Расима.

В первые дни команда занималась на асфальтированном дворе, чтобы не портить колеса, пришлось расстелить на землю разные материалы, вплоть до старого тряпья. Затем неделю начинающие баскетболисты-ко лясочники занимались на спортплощадке «Боги пойтахт». После двухнедельной тренировки сыграли первый матч – на товарищескую встречу приехали их коллеги из Худжанда.

В настоящее время команда занимается в спортзале школы №100 района Шохмансур. Основатель команды Гайрат Тухтасунов поблагодарил власти Душанбе и руководство школы за предоставленную возможность. Но вместе с тем отметил и проблемы.

У команды нет поддержки со стороны спонсоров. Баскетболисты-ко лясочники Душанбе приглашены на международные турниры, но как повезти туда команду? Кроме того, в команде более 10 игроков, а спортивных колясок всего 5. Их подарила международная организация Operation Mercy.

Еще одна проблема связана с транспортом, в спортзал спортсмены- инвалиды добираются с трудом и это обходится не дешево.

Капитан команды баскетболистов-к олясочников Рахматулло Алифов говорит, что создание команды стало радостным событием для жизни спортсменов. «Мы не инвалиды, просто у нас ограничены физические возможности, а духовно мы богатые люди. Мы тоже являемся полноправными членами общества. Если будет оказана поддержка нашей команде, то мы сможем показать свои способности на спортивной площадке и быть примером для молодежи. Ведь наши ребята – оптимисты, которые несмотря на все невзгоды, с надеждой смотрят в будущее».