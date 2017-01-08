В конце года принято подводить итоги. Мы решили вспомнить всех тех, кто запомнился нам в 2016 году своими высказываниями или поступками, о ком мы говорили, ине только о тех, кем восхищались, но и о тех, кто был самым обсуждаемым и осуждаемым в нашем обществе.

Эмомали Рахмон

Этот год был богатым на события в жизни Основателя мира и национального единства — Лидера нации, президента республики Эмомали Рахмона, который был официально признан основателем независимого Таджикистана.

Эмомали Рахмон Фото с сайта nm.tj

В начале уходящего года он вместе с семьей совершил паломничество в Мекку, а в октябре попал в список 500 самых влиятельных мусульман мира. Кстати, уже в третий раз. А в ноябре в стране впервые отметили День президента Республики Таджикистан.

2016-й запомнится нам всем еще и потому, что впервые за годы своего правления глава государства обратился к парламенту дважды – в начале и в конце года.

А еще в ушедшем году именно президент самолично перекрыл русло реки Вахш, чтобы таким образом положить начало строительству плотиныРогунской ГЭС.

Владимир Путин

Глава России в четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes, согласно которому он «привнес влияние России почти в каждый уголок мира».

Владимир Путин Фото с сайта politrussia.com

В 2016 году Владимир Путин оказался в центре внимания СМИ благодаря военной операции в Сирии и скандалу с предполагаемым вмешательством российских хакеров в выборы в США. А в конце года - в связи со своим заявлением о невысылке американских дипломатов из России, чем еще больше повысил свой авторитет в мире, став самым цитируемым политиком планеты.

Дональд Трамп

Лицом года можно считать и недавно избранного, 45-го президента США Дональда Трампа. Forbes называет его одним из самых влиятельных людей мира, отмечая его кажущийся иммунитет к скандалам, поддержку обеих палат Конгресса США и личное состояние, измеряемое миллиардами.

Дональд Трамп Фото с сайта forumdaily.com

В таджикском сегменте «Фейсбука» он был самым комментируемым политиком в период президентских выборов в США и после них.

Дэвид Кэмерон

Независимо от того, каких успехов достиг Дэвид Кэмерон за шесть лет пребывания у власти, он навсегда останется в нашей памяти как премьер-министр, который вывел Великобританию из Европейского союза, инициировав обсуждение так называемого «Брексита»(Brexit) в 2016 году.

Дэвид Кэмерон Фото с сайта focus.ua

Ислам Каримов

В сентябре 2016 года на 79-м году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов, с которым связывают важнейшие вехи в истории современного узбекского государства. По мнению многих политиков, он смог превратить Узбекистан в одну из наиболее экономически успешных стран Центральной Азии.

Ислам Каримов Фото с сайта knews.kg

Шавкат Мирзиёев

Лицом года, особенно во второй половине 2016 года, можно назвать и преемника Каримова – Шавката Мирзиёева, который недавно был избран президентом Узбекистана. Новый лидер республики изменил региональную политику страны в Центральной Азии: менее чем за месяц он предпринял шаги по улучшению отношений с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Шавкат Мирзиёев Фото с сайта news.fergananews.com

Это дает надежду на новую эру регионального сотрудничества, особенно для таджикистанцев, которые с нетерпением ждут открытия путей сообщения между нашими странами и отмены или послабления визового режима.

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вошла в список 100 самых влиятельных женщин 2016 года по версии британской телерадиовещательной корпорации BBC.

Мария Захарова Фото с сайта tvc.ru

«Она произвела впечатление своим бойцовским и ярким стилем»,- пишут о ней иностранные СМИ, а в соцсетях стебутся, отзываясь о ней как о «русской версии» Джен Псаки–ранее официального представителя Госдепартамента США.

Каххор Махкамов

В июне на 85-м году жизни скончался первый президент Таджикистана Каххор Махкамов. В этом году о нем много писали в СМИ, а в социальных сетях его смерть стала темой бурных обсуждений, суть которых сводилась к сравнению правления страной в советский и нынешний периоды.

Каххор Махкамов Фото Asia-Pius

Дильшод Назаров

Метатель молота, чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вице-чемпион мира в 2015 году, трехкратный чемпион Азии, а также заместитель председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана и президент Федерации легкой атлетики РТ, пожалуй самый известный спортсмен Таджикистана за годы независимости. Лишь ему одному удалось привезти в Таджикистан с прошедших в Бразилии летних Олимпийских игр - 2016 медаль: в состязаниях по метанию молота 34-летний Дильшод оказался вне конкуренции. Более того, победа таджикского легкоатлета принесла республике первое и пока единственное олимпийское золото с момента обретения ею независимости.

Дильшод Назаров Фото с сайта reuters.com

Сразу после победы изображения таджикского легкоатлета поместили на автомобилях, билбордах, аватарках в соцсетях, ему посвятили стихи, в его честь даже спели песню. А еще ему подарили квартиру.

Бузургмехр Ёров

Самым известным заключенным года, пожалуй, можно назвать бывшего адвоката БузургмехраЁрова. СМИ широко освещали ход его судебного дела. В октябре этого года он был признан виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РТ и приговорен к 23 годам лишения свободы.

Бузургмехр Ёров Фото Asia-Pius

Тоджиддин Пирзода

Председатель совета директоров ОАО «Точиксодиротбонк», пожалуй, стал самым известным банкиром страны, которого много раз вспоминали (поминали «хорошим» словом) в течение года вкладчики этого банка.

Тоджиддин Пирзода Фото Asia-Pius

В 2008 году он попал в рейтинг самых богатых и влиятельных людей Таджикистана, в 2012-м, - в топ-10 лучших менеджеров страны. Сегодня онутверждает, что слухи о нахождении«Точиксодиротбонка»на грани банкротства не соответствуют действительности и что банк не потерял свою платежеспособность.

Тимур Зульфикаров

В августе 2016-го отметил свой 80-летний юбилей известный таджикский русскоязычный писатель Тимур Зульфикаров. После публикации в «АП» материала «Не наш Зульфикаров», где указывалось, что Союз писателей Таджикистана не намерен отмечать его юбилей, мотивируя это тем, что данный писатель не является членом их Союза, было много обсуждений в соцсетях и на сайте «Азии-Плюс».

Тимур Зульфикаров Фото Asia-Plus

Человек, чьи произведения переведены на двенадцать языков мира, по которым снято более двадцати художественных и документальных фильмов, действительно, не может быть членом какого-то творческого Союза республиканского масштаба. Это – мировая величина.

Криштиану Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии КриштиануРоналду признан самым богатым футболистом 2016 года. Четырехкратный обладатель «Золотого мяча», потрясающий голеадор, получает солидную зарплату: $50 млн+ бонусы. Также Роналду самый популярный спортсмен в соцсетях, что позволяет ему самому быть рекламной площадкой и зарабатывать на этом огромные деньги.

Криштиану Роналду Фото с сайта gazeta.ru

КриштиануРоналду сталлучшим игроком года по версии Международной федерации футбола, и приз "Игрок года ФИФА – 2016" будет ему вручен в Цюрихе 9 января. Признанием достижений португальского футболиста стало вручение ему в конце 2016 года четвертого «Золотого мяча». А совсем недавно за помощь и внимание, оказанное детям Палестины, Роналду был признан человеком года этого государства.

Манучехр Джалилов

А вот лучшим футболистом года в Таджикистане признан нападающий душанбинского «Истиклола»и игрок национальной сборной 26-летний Манучехр Джалилов. Форвард национальной сборной страны удостаивается такой чести второй год подряд.

Манучехр Джалилов Фото с сайта sputnik.tj

Также второй год подряд он становится лучшим бомбардиром чемпионата республики. В этом сезоне нападающий отметился 22 забитыми мячами в чемпионате, а также четырьмя голами за национальную сборную Таджикистана в двух товарищеских матчах.

В составе своего клуба – душанбинского «Истиклола» Джалилов в этом году выиграл чемпионат, национальный Кубок и Суперкубок Таджикистана.

Селена Гомез

Певица получила в 2016 году титул Королевы «Инстаграма». Под занавес года она возглавила рейтинг авторов самых популярных постов в социальной сети.Впрочем, это и не удивительно, если учесть, что у певицы – рекордные 104 миллиона подписчиков!

Селена Гомез Фото с сайта wallpapercave.com

Самым популярным оказался пост Селены с кадром из рекламной кампании для Coca-Cola – он заработал рекордные 6,1 млн «лайков». Все позиции в топ-5 самых популярных постов в «Инстаграме» 2016 года занимают посты Селены Гомез, и только на 6-м месте оказался КриштиануРоналду, выложивший фото с кубком Евро-2016.

Парвина Саидова

Таджикская модель и мать пятерых детей в октябре 2016-го завоевала титул MissisInternational-2016, выступив на конкурсеMissWorldBeauty, проходившем в Астане, и получила приглашение работать во Франции. После победы в Казахстане красавицу стали приглашать на конкурсы красоты в другие страны.

Парвина Саидова Фото с сайта sputnik.tj

История 27-летней Парвины наглядно показывает, что успех не зависит от возраста и что никогда не поздно начать жизнь сначала. Многодетность также стала ее «фишкой» на непростом пути к славе.

Якуб Салимов

21 июня вышел на свободу после 13-летнего заключения 60-летний ЯкубСалимов. Эксминистр внутренних дел, посол Таджикистана в Турции, глава Таможенной службы в 2005 году был обвинен в предательстве Родины и приговорен к 15 годам лишения свободы. Также он был лишен воинского званияи всех государственных наград.

Якуб Салимов Фото с сайта ozodi.org

По амнистии и в связи с состоянием здоровья срок его наказания был сокращен. По сообщениям в СМИ, ЯкубСалимов выезжал за пределы страны после освобождения лишь один раз, когда сделал операцию на глаза в Москве. В настоящее время он находится дома и никакой деятельностью не занимается.

Гульчехра Бобокулова

Прошедший год был високосным и в некотором смысле безумным на поступки. 29 февраля 2016 года 38-летняя гражданка Узбекистана ГульчехраБобокулова, которую российские СМИ нарекли «черной», «кровавой» и «ужасной» няней, находясь в трудовой миграции в Москве, убила свою подопечную – 4-летнюю девочку и после этого подожгла квартиру.

Гульчехра Бобокулова Фото с сайта interfax.ru

Выяснилось, что у Бобокуловой хроническое психическое расстройство. В ноябре суд постановил освободить ее от уголовной ответственности и направить на принудительное психиатрическое лечение. Мы включили няню в этот список, потому что ее дело было самым резонансным в 2016 году. И уж точно ее лицо стало узнаваемым.

Мохаммед Али

4 июня 2016 года в США на 75-м году жизни умер Мохаммед Али - один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов мира. Он являлся олимпийским чемпионом 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и пятикратным обладателем титула «Боксер года». В 1999 году был удостоен званий «Спортивная личность века» и «Спортсмен века».

Мохаммед Али Фото с сайта newsflash.com.ng

Мохаммед Али (настоящее имя:КассиусМарселлус Клей-младший) дебютировал на профессиональном уровне в 12 лет. За свою карьеру спортсмен, который выступал в тяжелой весовой категории, провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них - нокаутом).

Леонардо Ди Каприо

2016-й стал удачным годом для «звёздного мальчика» Голливуда Леонардо ДиКаприо. В феврале актёр получил долгожданный «Оскар» за роль Хью Гласса в фильме «Выживший». Кстати, за эту роль он также получил целый ряд других премий, в том числе очередной «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Леонардо Ди Каприо Фото с сайта dsnews.ua

Недавно актёр снял документальный фильм«Перед потопом», посвященный проблеме изменения климата, что стало настоящей сенсацией в Интернете. Такой интерес актёра к вопросам экологии поразил даже его поклонников.