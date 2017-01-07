ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ЯНВАРЯ

1930 – Принято Постановление Совета Народных комиссаров Таджикской ССР об учете и охране памятников истории и культуры Таджикистана.

1934 - В городе Душанбе начал работу II съезд Коммунистической партии Таджикистана.

1952 – Введен в строй Ленинабадский механический завод.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ЯНВАРЯ

2016 - В Таджикистане объявлено о подготовке проекта поправок в Конституцию Таджикистана и референдуме по их принятию.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ЯНВАРЯ

1924 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Всесоюзной премии имени Александра Фадеева, участник Великой Отечественной войны Абдуджаббор Каххори.

1943 – Родился Народный поэт Таджикистана Хакназар Гоиб.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ЯНВАРЯ

1915 – Родился актер театра и кино, Народный артист СССР Асли Бурханов - первый таджик, исполнивший роль В.И.Ленина.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Облачно, местами небольшой снег, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами небольшой снег, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 5-7 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8м/c. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-тюбе - Облачно, временами небольшой снег, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 1-3 мороза..

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза, по востоку ГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 30 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 0-2 мороза.