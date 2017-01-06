«Банк Эсхата» открыл еще один Центр банковского обслуживания (ЦБО) для жителей Вахдата. Новый офис «Мухайё» расположен в центре города, рядом с центральным рынком. Поэтому новый ЦБО является очень привлекательной точкой для обслуживания клиентов.

Еще в процессе подготовки к открытию, когда проводился ремонт помещения и установка рекламных баннеров, прохожие уже заходили в помещение и интересовались услугами денежных переводов и кредитования. Это стало хорошим признаком удачного и перспективного месторасположения ЦБО.

«Благодаря тому, что в новом подразделении к работе приступили опытные специалисты банковской сферы, мы надеемся увидеть положительные результаты нашей деятельности уже в кратчайшие сроки!» - отметила директор филиала ОАО «Банк Эсхата» в городе Вахдате – Наргис Назарова.

В данном ЦБО клиенты могут воспользоваться следующими банковскими услугами: денежные переводы, обмен валют, выдача и погашение кредитов, обслуживание депозитов, операции с пластиковыми картами и др.

Пожелаем руководству и сотрудникам нового центра банковского обслуживания «Мухайё» всяческих успехов на трудовом поприще!

А вы обязательно посетите новый ЦБО Банка Эсхата и получите комфортное обслуживание!