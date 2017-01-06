Сегодня в нашей рубрике «Ваш личный юрист» сотрудники юридической компании «Химоя» вновь отвечают на ваши вопросы: как поступить со строительной компанией, которая не смогла в срок выполнить свои обязательства и как получить обещанный гонорар?

Не сдали дом вовремя

- У меня такая ситуация. Я по глупости вложилась в новостройки, по контракту я купила 94 квадрата по 750 долларов за квадрат. Теперь такая ситуация сложилась, что подрядчики говорят, что на 4 квадрата больше получилось, то есть 98 квадратов, и мы должны доплатить. Еще одно, у нас на балконе рядом со спальной проходит пожарный люк 1 кв. м, это из этих четырех, - за него мы тоже должны платить? В договоре есть такой пункт, что мы обязуемся доплатить. Однако дом должен был быть сдан в июле 2016 года, но он еще не готов и вряд ли будет готов в ближайшие полгода.

В договоре ничего про это не сказано, что они чем-то обязуются перед покупателем, если в срок не сдадут. Там есть только пункт, что если в течение шести месяцев клиент увидит, что на стройплощадке не ведутся какие-то строительные работы, он может потребовать свои деньги обратно. А про ситуацию, когда те не успевают, ничего не сказано.

Сейчас они ничего не говорят про эти 4 квадрата, так как дом не готов. Думаю, как все закончат, будут требовать. Вот поэтому мне нужна консультация - как я могу как-то "надавить" на них, за то, что они вовремя не успевают, именно сейчас. Если они в будущем будут требовать от меня деньги за 4 квадрата, я могу аргументировать, что они вовремя не сдали и я все деньги потратила на съемную квартиру? Это возможно или есть какие-то другие способы не платить им за эти 4 квадрата, если 1 из них - пожарный люк?

- Отношения между дольщиками и строительной компании регулируются договором и законом. В случае нарушения строительной компанией сроков исполнения обязательств Вы имеете право потребовать возмещения убытков по части 1 статьи 423 Гражданского кодекса Республики Таджикистан ("Должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные нарушением убытки") и ч. 1 ст. 436 данного кодекса ("Должник признается просрочившим, если он не исполнил обязательства в установленный срок").

Вам следует в письменном виде обратиться в строительную компанию с указанием своих требований. Если вопрос не получится решить мирным путём (по соглашению), то можете обратиться в суд.

Сначала зарплату дали, потом отбирают

- Каждый год для учителей составляется тарификация, которая согласуется с вышестоящими руководителями, и только потом учителю начисляется заработная плата. Там есть и графа начисления за классное руководство, которое разрешено в 1 или 2 классах. В прошлом году мне начисляли за классное руководство в 3 классах.

Пришла ревизия, и сказали, что выплаты были незаконные, и теперь их хотят с меня удерживать. Правомерно ли это? Что делать в такой ситуации? Ведь я работал. Из-за того, что не хватает учителей в школах, приходится брать руководство и в 3 классах. Разъясните нам, пожалуйста.

Холов, Яванский район

- Согласно ч. 3 ст. 1124 ГК РТ не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения «заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки».

В Вашем случае, так как не была допущена счетная ошибка и заработная плата начислялась по согласованию с руководством, произведенные выплаты не подлежат возврату. В письменном виде обратитесь в Министерство образования с указанием данной нормы закона, в случае отказа и удержания с вашей заработной платы, вы можете обратиться в суд.

Не доплатили…

- Я профессор Рахимзода, в 2016 году вышла моя книга - учебник «Семейное просвещение» тиражом 130 000 экземпляров, которая продается в магазинах по цене 14 сомони. Мне же заплатили всего 2 600 сомони за всё. В договоре было прописано совсем другое. Куда бы я ни обращался по этому поводу, мне никто не хочет ничего объяснить. Как мне быть и куда нужно обратиться?

- Уважаемый профессор, Вам следует в письменном виде обратиться в издательство, с которым вы заключали договор. Вы можете апеллировать к статье 331 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, в которой говорится: «Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательств».

В случае неисполнения издательством договорных обязательств вы можете обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

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