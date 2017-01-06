«Сначала, вы должны нарисовать ей сердце, а потом мы с вами поговорим», - сказала Азза Каноат и протянула тряпичную куклу, у которой было немного грустное, но очень милое лицо. Так Азза Бекировна – мастер по изготовлению кукол из Душанбе - поступает со всеми своими гостями, чтобы в каждом из ее творений жила частица вполне себе живого человека.

В том, что в ее руках они становятся действительно живыми, а еще с их помощью можно помочь реальным людям, убедилась партнер "Азии-Плюс" «Открытая Азия онлайн», которая побывала в доме у мастера.

Азза Бекировна Каноат – женщина экстравагантная, она старается держаться в душанбинской тусовке в тени, но у нее ничего не получается. Ее хорошо знают в столице Таджикистана, тем более что кроме Аззы Бекировны никто здесь не занимается изготовлением интерьерных тряпичных кукол. Она же занимается относительно давно: с 90-х годов. Несколько комнат ее большого необычного дома в спальном районе Душанбе полностью отданы под работу над куклами. Здесь и швейные машинки, и краски, и карандаши, и даже плоскогубцы с отвертками: создавать кукол – дело нелегкое.

- Иногда ко мне приходят в гости, и я прямо вижу по выражению их лиц - мол, во дает, какой ерундой занимается, делать ей нечего. Но я в таком случае просто улыбаюсь, - признается мастер.

- Азза Бекировна, мне всегда казалось, что с помощью рукоделия можно попасть в свой особенный мир, это так?

- Что хорошо в рукоделии? Оно позволяет вернуться к себе. Вот вы на работе, трудитесь, и времени поговорить с самим собой нет. Я счастлива, потому что у меня есть возможность вернуться к себе. Кроме того, многие мои люди, словно унесенные ветром - почти никого из них не осталось. Быть может, два или три человека, с которыми хочется поговорить. С куклами мне легче...

На ее рабочем столе лежат три будущие куклы. «Будущие», потому что на них еще нет нарядов, над которыми Азза Бекировна работает особенно тщательно, но зато у них уже есть лица, абсолютно не похожие друг на друга. Первая грустная, другая задумчивая, третья – с искоркой в глазах. Мастер протягивает одну из них и просит нарисовать ей сердце. Все люди, которые приходят к Аззе Бекировне в гости, обязательно должны оставить частицу своей энергии в одной из ее кукол.

- Кукла – это непростой предмет, вспомните хотя бы куклу Вуду. Чтобы там не поселилась никакая темная сила, я прошу оставить в ней частицу живой энергии. У каждой моей куклы есть сердце внутри, я сама его делаю, плюс свой след оставляют в куклах и мои друзья, гости, - объясняет Азза Бекировна.

После мастерских мы проходим за хозяйкой в ее импровизированный выставочный зал. На стеллажах здесь стоят уже готовые нарядные куклы. Стоит к ним приглядеться, и начинаешь узнавать в них душанбинцев. Вот Аниса Сабири – местная поэтесса, а это Амаль ханум Гаджиева – журналист. Аззе Бекировне даже не нужно объяснять, кто из них кто - сходство налицо.

- Конечно, у каждой есть прототип: часто они похожи на моих внучек, иногда на родственников, друзей, а иногда просто на людей, которые повстречались мне на пути, - объясняет мастер.

Впрочем, самая любимая кукла Аззы Бекировны стоит в стороне ото всех остальных – это молодой джигит с искусно сделанным кинжалом на поясе.

- Это мой дед, которого я никогда в своей жизни не видела, остались только фотографии. В дореволюционной России он был сотником в армии. Когда я сделала эту куклу, то показала ее своему двоюродному брату, он сразу узнал деда и решил сделать точную копию его кинжала, который хранится в нашей семье.

Как куклы помогают детям?

По специальности Азза Бекировна – библиограф. То есть никакого профессионального отношения к куклам у нее нет. Единственное, что ее связывает с рукоделием: «Что за осетинка без швейной машинки и музыкального инструмента?» - так говорят в Осетии. Рукоделием Азза Бекировна занималась давно, но всегда для своего удовольствия. Но в лихие 90-е годы это занятие помогло ей выжить. Тогда она пришла работать в школу, преподавать домоводство, заглянула в учебную программу, а там такая скукота.

- Шить трусы, фартуки, ну кому это интересно? Я нашла в журнале «Бурда» выкройку куклы, и мы с ученицами стали их шить. Девчонки как завороженные ходили на мои уроки, мы проводили выставки, доводили свои поделки до совершенства. Когда я ушла из школы, ко мне еще долго ходили родители учеников: они думали, что меня уволили из-за нарушения программы. Но я ушла сама.

Впрочем, покинув школу, с куклами Азза уже не рассталась, и теперь стала заниматься ими уже с полной отдачей. Она рассказывает, что когда-то гадалка предсказала, что в ее руках скрыт талант, который проявит себя и принесет успех. Так и получилось: в Душанбе ее знают как главного специалиста по куклам, а ее работы украшают кабинеты уважаемых людей, причем не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Тем более, что Азза Бекировна крепко дружит, например, с зарубежными кукольниками по Интернету – там свой мир, в котором люди учатся друг у друга, делятся секретами и просто общаются по душам.

- А методика, по которой вы работаете, – это ваша личная разработка?

- Что такое методика? Вот Кирилл и Мефодий создали кириллицу, вы пишете на ней свои тексты, чьи они – ваши или их? Стилистика и методика моих кукол – это микс того, что делают кукольники во всем мире. Но несмотря на, казалось бы, похожий подход, вы не найдете двух одинаковых авторских кукол. Каждый привносит в свои работы свое видение красоты. Например, мои куклы обязательно несут в себе элемент таджикской культуры, краски и узоры этой страны.

Сколько времени уходит на работу над каждой куклой, сказать сложно; можно, конечно, сделать и за ночь, но Азза Бекировна работает над своими творениями намного дольше. Сначала кроит материал, затем сшивает его, набивает; еще нужно приделать голову так, чтобы она могла крутиться в разные стороны. Это ее особенная технология.

Конечно, эти куклы предназначены для взрослых, для их эстетического удовольствия. Впрочем, детям они приносят даже большую пользу, и вот каким образом.

- Я никогда не делала кукол для продажи, это некоммерческое занятие. Чаще всего дарила их своих родным и близким или украшала ими собственный дом. Но однажды я увидела мальчика, он просто невероятно играл на дутаре! И вдруг выяснилось, что его пригласили на музыкальный конкурс в Ташкент, а средств на то, чтобы попасть туда, у его школы не оказалось. Мы ему помогли, он занял в Узбекистане второе место. Тогда появилась идея: организовать выставку моих кукол, на которой желающие могли бы их приобрести, а вырученные средства передать в музыкальную школу им. Атоева, чтобы ее воспитанники участвовали в зарубежных конкурсах, - рассказывает Азза Бекировна.

Эти средства она уже передала молодым музыкантам, деньги, может быть, и не очень большие, но кому-то они точно помогут.

- Азза Бекировна, а бывает такое, что вам не нравится характер ваших кукол? Именно характер, потому что в технике исполнения вы ведь вряд ли делаете ошибки.

- Совсем недавно целая куча моих кукол оказалась в камине. Я выстроила их в ряд, долго смотрела, думала, а потом взяла и сожгла. Да, мне не нравились их характеры, но это я сама их такими создала. Когда работала над ними, у меня было нестабильное состояние здоровья, боли, недомогание. Все это передалось моим куклам. Выздоровела, и вдруг обнаружила у них странные лица. Пришлось с ними попрощаться, потому что я создаю своих кукол красивыми и добрыми, чтобы люди смотрели на мои работы и получали чуточку тепла. Вот когда я закончу работу над куклой, которой вы нарисовали сердце, ваше тепло тоже кто-то получит, возможно, совсем незнакомый вам человек, возможно, оно ему очень нужно. Разве это не чудо?