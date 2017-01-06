Вот так выглядит место, где стоял Русский драмтеатр имени Маяковского в Душанбе.

В ушедшем году в Душанбе были снесены два здания, имеющих свою историю и дорогих сердцу душанбинцев - Таджикского государственного академического театра русской драмы имени Владимира Маяковского и кинотеатр «Джами».

Прошло уже несколько месяцев, а на месте снесенных культурных учреждений – пустыри.

Русский драматический театр имени Владимира Маяковского. Архивное фото. 1 /10

Снос театра имени Маяковского, здание которого было построено в 1929 году одним из первых в таджикской столице, начался 23 июня. Сам театр «переехал» по решению Минкульта в здание кинотеатра «Таджикистан», где уже дает свои спектакли. До этого труппа театра выступала на сцене театра Лохути.

Спустя месяц после снова Маяковского театра в столице было снесено еще одно здание - кинотеатра с шестидесятилетней историей – «Джами». На его месте должны были появиться цветочные клумбы. Однако пока тут просто пустота.