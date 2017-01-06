Полиция ведет поиски двух мужчин, которые 30 декабря 2016 года выехали из Читы в Красночикойский район и до настоящего времени не вернулись.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Забайкалью, один из них – Тошпулот Тошпулотов 1960 года рождения, имеет двойное гражданство Таджикистана и России, второй – Бурхон Гадоев 1985 года рождения, гражданин Таджикистана.

В полдень 30 декабря 2016 года они выехали на автомашине «Митсубиси Кантер» из торговой базы, расположенной на улице Лазо в Чите, и больше их никто не видел.

По данным Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД вечером 30 декабря микрогрузовик двигался по трассе Чита-Иркутск, а затем исчез.