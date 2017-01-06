В Душанбе 5 января под руководством председателя Народной демократической партии Таджикистана, президента республики Эмомали Рахмона состоялось заседание Центрального исполнительного комитета НДПТ.

В работе заседания принимали участие члены ЦИК НДПТ, представители фракции партии в парламенте Таджикистана, председатели городов, районов, руководители первичных и общественных партийных организаций, а также группа рядовых членов партии.

В своем выступлении Эмомали Рахмон, коснувшись ситуации в современном мире, процесса глобализации и её влияния, подчеркнул, что священными задачами каждого человека должны быть осуществление созидательных целей правительства республики, исполнение положений очередного послания президента в парламент страны, реализация государственных программ, обеспечение безопасности, политической стабильности, защита независимости, почитание святынь Родины.

Лидер НДПТ Эмомали Рахмон поставил перед членами партии конкретные задачи по реализации политических идей и программных целей партии, укреплению политической, экономической, социальной и культурной независимости страны в 2017 году.

После рассмотрения вопросов повестки дня члены Центрального исполнительного комитета приняли соответствующее постановление о деятельности Народной Демократической Партии Таджикистана в 2016 году и задачах первичных партийных организаций на 2017 год.

Напомним, образованная в 1994 году НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ составляет молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.