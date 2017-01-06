По ежегодной традиции Душанбинский Международный женский Клуб, объединяющий жен послов, дипломатов и отечественных предпринимателей, поздравил воспитанников школы-интерната в Гиссарском районе.

Супруги дипломатов посетили интернат накануне Нового года и подарили детям новогодние подарки.

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Всего в этом интернате воспитываются 405 детей, из них 96 девочек. Помимо сладостей воспитанникам интерната подарили 410 зимних комплектов, а 45 преподавателям - презенты в виде косметических средств.

Подарки для детей были приобретены исключительно на средства фонда клуба.

Подготовка к благотворительному мероприятию началась задолго до новогодних праздников и эти усилия не пропали даром, поездке в Гиссар были рады как сами организаторы, так и маленькие участники, которые подготовили выступления для гостей, танцевали, рассказывали стихи и пели песни.

Президент клуба, супруга Посла Пакистана в Таджикистане госпожа Мария Сумро рассказала, что

этот интернат они посещают уже третий год.

Международный клуб жен послов, дипломатов и представителей международных организаций был образован 17 октября 2013 года в Душанбе супругами дипломатов, аккредитованных в Таджикистане.

Клуб представляет собой общественную негосударственную организацию, не занимающуюся коммерческой деятельностью.

Одной из миссий Клуба является участие в благотворительных мероприятиях с целью оказания помощи остро нуждающимся слоям общества, а также нуждающимся в лечении или реабилитации тяжелобольным, детским домам и домам престарелых.