В союзные годы, наряду с Уралом, ее считали золотым запасом СССР. Сейчас Памир называют «Золотыми воротами Таджикистана». Но, сколько не говори халва, во рту от этого слаще не станет…

Несмотря на столь обнадеживающие ее жителей названия – «Золотой запас» и «Золотые ворота», ГБАО (Памир) как в советские времена, так и сегодня является дотационным. От 75% до 80% расходов области покрываются из республиканского бюджета.

Возможности вроде есть…

«Основными источниками собственного дохода в бюджет области пока что являются сами жители региона, - говорит председатель комитета экономики и экономического развития исполнительного органа государственной власти ГБАО Латиф Шозодаев. - Областной бюджет в целом считается социальным. 78% расходной части бюджета направлен на удовлетворение потребностей образования, здравоохранения, культуры, а также выплату пенсий, стипендий, пособий и т.д. Он является дотационным, и 75% его доходной части наполняется за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета. При этом почти 50 процентов собственных доходов в бюджет области поступают от налога с дохода физических лиц».

Для наполнения бюджета собственными доходами в ГБАО есть большие возможности. Одной из них является развитие горнорудной промышленности.

По подсчетам специалистов отрасли геологии, на данный момент в ГБАО изучены и уточнены запасы более 200 месторождений полезных ископаемых. К сожалению, в связи с пассивным привлечением инвесторов, их разработка пока не ведется. Отечественные предприниматели готовы создать совместно с зарубежными инвесторами предприятия для разработки месторождений, однако из-за преград в получении лицензий со стороны соответствующих министерств и ведомств, они не могут реализовать свои намерения.

О том, что горнорудная промышленность может стать основой для развития ГБАО, не говорит только ленивый. Из-за малого количества пахотной земли, аграрный сектор может послужить лишь удовлетворению собственных нужд, да и то не во всем. А развитие малого и среднего бизнеса из-за отдаленности области, плохих дорог и недостаточности рынка тоже сопряжено с определенными рисками. Исходя из этого, упор можно делать на развитие горнорудной промышленности и гидроэнергетики.

Тем более что, по словам руководителя отдела Главного управления геологии республики в ГБАО Сангина Элназарова, многие месторождения изучены и можно начать их освоение.

Попытка №1

О целесообразности эффективного использования местных ресурсов, чтобы с каждым годом снижать дотационные вливания и вывести область на самофинансирование, начали говорить в начале девяностых годов прошлого столетия.

Но первая реальная попытка выхода ГБАО из дотации и перехода на самофинансирование в годы независимости была предпринята 18 лет назад. В августе 1998 года по инициативе тогдашнего руководителя региона Алимамада Ниёзмамадова была создана рабочая группа по разработке Программы перехода области на самофинансирование.

По словам одного из ее разработчиков, бывшего председателя комитета по экономике и внешэкономических связей области Азизбека Холдорбекова, для перехода ГБАО на самофинансирование в те годы нужно было решить два основных вопроса.

Во-первых, нужно было внести поправки в законы республики, чтобы руководство области имело право самостоятельно заключать договора о создании совместных предприятий с зарубежными и отечественными предпринимателями и привлекать в регион инвестиции. Во-вторых, была необходима поддержка правительства, министерств и ведомств РТ для ее реализации.

Программой на 10 последующих лет было предусмотрено: на первом этапе (2000-2005гг.) восстановление всех предприятий, создание энергетических мощностей, освоение угольных месторождений. Далее (2005-20010гг.) с привлечением иностранных инвестиций и при участии отечественных предпринимателей создание совместных предприятий по освоению, переработке и производству изученных и готовых к использованию месторождений золота, серебра, вольфрама, драгоценных и полудрагоценных камней, мрамора и т.д.

«Для выполнения Программы были реальные возможности, - отмечает Холдорбеков. - Уже тогда зарубежные инвесторы проявляли интерес к сотрудничеству в разработке полезных ископаемых Памира. Были подписаны протоколы о сотрудничестве и создании предприятий горнорудной промышленности с такими компаниями как "Икар минерал корпорейшин" (Канада), совместной таджикско-вьетнамской компанией "ВТИ – Памир", ЗАО "РусСпецкомплект" (Россия) и другими».

Один из тоннелей золото-вольфрамового месторождения ИКАР в ГБАО, Таджикистан.

С целью согласования программы на уровне министерств и ведомств РТ рабочая группа провела немало встреч и бесед. Их заключения по проекту программы были положительными. По итогам годовой работы над проектом, сессия Маджлиса народных депутатов ГБАО приняла его за основу и представила проект программы на рассмотрение Парламента страны.

По сей день судьба проекта остается неизвестной. Но она до сих пор не потеряла своего значения для развития ГБАО. «Если будет необходимо, его можно доработать и предложить заново», - говорит Холдорбеков.

А где же инвестор?

На состоявшемся в конце августа ежегодном региональном форуме «Памир Инвест 2016», наряду со специалистами ряда министерств и ведомств страны, участвовали представители международных организаций, а также бизнес-кругов Афганистана, Китая и США. Как и в предыдущие годы, были обсуждены вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в экономику ГБАО.

По словам одного из организаторов форума – председателя Ассоциации предпринимателей и фермеров ГБАО «Милал-интер» Боймамада Алибахшева, примечательно то, что впервые на этом форуме наряду с темами переработки сельхозпродукции и возможностей туризма в развитии экономики региона, был затронут и вопрос привлечения инвестиций в горнорудную промышленность.

«С одной стороны мы говорим о том, насколько необходимо использование природных богатств, но с другой стороны видно, что отечественные бизнесмены не готовы к таким масштабным проектам, - утверждает Алибахшев. - В плане разработки месторождений нет достаточной информации о недрах, которые имеет республика – необходимо, чтобы такая информация была доступна. Самое важное – нужно решить вопрос доступа к разработке природных ресурсов. Мы также должны изучить опыт других регионов, к примеру, Согда, где работы в этом направлении ведутся много лет. И притом нам нужны сейчас не просто инвесторы, занимающиеся добычей, а еще инвесторы, которые будут находить рынки для реализации продукции».

Месторождение железа Барч в ГБАО, Таджикистан.

Конечно, сегодня можно лишь гадать, что было бы, если в 1998 году была принята программа самофинансирования ГБАО. Возможно, в условиях новых реалий проект был бы не таким успешным, как прогнозировалось. Но с другой стороны, если ставить на весы имеющиеся возможности с одной стороны и предполагаемые риски неудач с другой, то первая весомее. Ведь в наличии богатые природные ресурсы, изученные месторождения, возросшие возможности республики, интерес инвесторов. Остается рассмотреть необходимую законодательную базу и привлечь инвесторов выгодными предложениями. Не лучше ли создать условия для того, чтобы самому научиться ловить рыбу, чем год за годом ждать, когда преподнесут ее в виде дотации. Наверное, нужно все-таки попробовать использовать имеющиеся природные ресурсы на благо всей республики.