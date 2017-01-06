Российские регионы определились со стоимостью патента для трудовых мигрантов из стран с безвизовым въездом.

В подавляющем большинстве регионов стоимость патента увеличилась, передает российский интернет-ресурс Migranto.ru. В лидерах, по-прежнему, Север и Дальний Восток. Больше всех в 2017 году за патент будут платить иностранцы, работающие в Якутии (8762 руб.) и на Ямале (8219 руб.). В этих регионах стоимость патента почти вдвое выше средней по стране.

В шести регионах стоимость патента не изменилась (Калужская, Кемеровская, Московская, Омская области, города Москва и Санкт-Петербург).

Отметим, что осенью прошлого года московские власти приняли решение не повышать в 2017 году стоимость патента. Таким образом, стоимость патента в новом году осталась на прошлогоднем уровне – 4,2 тыс. рублей.

Между тем, есть регионы, которые снизили размер платы за патент. К таким регионам относятся Орловская область (с 3172 до 3075 руб.) и Забайкальский край (с 4269 до 4265 руб.). Но особенно отличились депутаты Ленинградской области. Благодаря установленному ими региональному коэффициенту (1,54) размер платы за патент в Ленинградской области с 2017 года составляет не 3000, а 2999 руб. В соседнем Санкт-Петербурге региональный коэффициент равен 1,5403 и, в соответствии с правилами округления, размер фиксированного авансового платежа - 3000 руб.

В республиках Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Марии Эл, Хакасии, Калужской, Кировской, Саратовской областях и на Чукотке местные власти не успели принять соответствующие законы в срок. Законодательные акты до сих пор находятся на стадии законопроекта, и, соответственно, не выступили в силу с 1 января нового года.

Трудовые патенты мигрантов за год принесли в бюджет России более 38 млрд рублей.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в конце декабря заявил, что бюджет страны с начала этого года получил от продажи трудовых патентов более 38 млрд руб., что в 1,5 раза больше показателя 2015 года.

Он отметил, что за первые шесть месяцев этого года было выдано 195 тыс. патентов, почти половина из которых (43%, или 83,8 тыс.) приходится на долю граждан Узбекистана. На втором месте оказались выходцы из Таджикистана, которые получили 58,5 тыс. (30%) патентов, еще 31,2 тыс. (16%) выдали украинцам.

На территории России, по данным миграционного ведомства РФ, проживают и работают около 1 миллион граждан Таджикистана.

Согласно данным Центробанка России, за девять месяцев прошлого года физическими лицами из России в Таджикистан было переведено $1 млрд. 432 млн. этого года. Это почти на 15% меньше размера переводов за аналогичный период 2015 года.