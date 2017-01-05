Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня произвел кадровые перестановки в руководстве органов прокуратуры и пограничных войск республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент дал добро на смену прокуроров ряда городов и районов республики, а также назначил новых начальников управлений пограничных войск Таджикистана в ГБАО, Согде и Хатлоне.

Все получившие новые назначения прокуроры и офицеры пограничники являются молодыми кадрами получившие высшее образование в стране или за рубежом, отмечает президентская пресс-служба.

Эмомали Рахмон призвал новоназначенные кадры вести беспощадную борьбу с преступностью, терроризмом, экстремизмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, верно и достойно служит своему народу и Родине.