Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан Элизабет Миллард.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений Таджикистана и США в областях, представляющих взаимный интерес, сообщает департамент информации МИД РТ.

Отмечается, что Сироджиддин Аслов и Элизабет Миллард обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества.

Тем временем американское посольство сообщает, что дипломаты обсудили сотрудничество в сфере безопасности, в рамках ОБСЕ, платформу С5+1 и празднование 25-ой годовщины американо-таджикских дипломатических отношений.

Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки установлены 14 февраля 1992 года. Посольство США в Республике Таджикистан было открыто в марте 1992 года.

Посольство Республики Таджикистан в США начало функционировать в декабре 2002 года. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в США сейчас является Фарход Салим.