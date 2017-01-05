В Душанбе с ознакомительным визитом побывало руководство промоутерской компании Fight Nights Global. Цель их приезда – анонсирование бойцовского турнира организации в столице Таджикистана с участием бразильского бойца Фабио Мальдонадо и других известных файтеров.

Fight Nights Global идет в Таджикистан

В Таджикистан приедут такие известные бойцы с мировым именем, как бразилец Фабио Мальдонадо, российский боец Расул Мирзаев и другие. Об этом 3 января на пресс-конференции, которая состоялась во дворце «Кохи Навруз» города Душанбе, сообщил президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

В мероприятии участвовали также генеральный директор организации Шарип Алиев, президент Союза ММА Таджикистана Фарход Рахимзода, известный таджикский боец, представитель российского бойцовского клуба Apollon Fight Club Солех Хасанов, любители смешанных боев столицы.

- Мы приехали в Таджикистан, чтобы заключить соглашение о проведении в Душанбе турнира Fight Nights Global, - сказал на пресс-конференции Камил Гаджиев. - Крупные турниры компания проводит не только в Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Махачкале, Хабаровске, но и в других городах, в том числе и за пределами России. За шесть лет Fight Nights стала одной из самых статусных промоутерских компаний Евразии в индустрии смешанных единоборств. На крупных турнирах сильнейшим российским бойцам противостоят высококлассные оппоненты из США, Бразилии, стран Европы, Азии и СНГ.

По словам Гаджиева, помимо многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова успешные выступления на турнирах Fight могут занести себе в актив: чемпион Bellator и 4-кратный чемпион мира по самбо тяжеловес Виталий Минаков, экс-претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов, чемпион Bellator Александр Шлеменко, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу и трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин, экс-чемпион UFC Андрей Орловский, который вместе с Fight Nights начинал новый этап профессиональной карьеры в ММА, а также легенда мировых смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо и четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко.

Слева направо: Солех Хасанов, Шарип Алиев, Камиль Гаджиев и Фарход Рахимзода.

Главный бой: Мальдонадо - Давлатов

Знаковым в истории компании Fight Nights стал юбилейный, 50-й турнир в Санкт-Петербурге 17 июня прошлого года. Вечер боя собрал поистине фееричный файткард, который возглавил поединок с участием легендарного Федора Емельяненко.

Спустя 4 года после завершения спортивной карьеры «Последний император» решил вернуться в профессиональный спорт. И свой первый бой в России решил провести именно в клетке Fight Nights. Соперником Емельяненко стал бразилец, один из самых ярких и бескомпромиссных бойцов-ударников UFC Фабио Мальдонадо. В итоге сложнейший для россиянина поединок завершился победой раздельным решением судей.

"И вот 18 февраля бразилец Мальдонадо приедет в Таджикистан, чтобы принять участие в турнире Fight Nights. Соперником Фабио в главном бою вечера будет таджикский боец Абдулхамид Давлатов", - сообщил Камил Гаджиев.

Президент Союза ММА Таджикистана Фарход Рахимзода, отвечая на вопросы любителей смешанных единоборств, сообщил, что всего на этом турнире пройдет 9 поединков, в которых примут участие 10 таджикских и 8 иностранных бойцов.

"Отбор таджикских бойцов мы начнем уже на днях и выберем лучших к середине месяца. Уже сейчас могу сказать, что в составе таджикской команды помимо Давлатова будет известный боец Солех Хасанов, мастер спорта международного класса по боевому самбо. Полный файткард турнира определится, скорее всего, в конце января", - сказал Рахимзода.

Как отметил Камил Гаджиев, основываясь на успехе предыдущих битв - «Битва под Москвой 12», «Чужой против Хищника 3», «Битвы 13 — Бешеные псы», организаторы турнира подготовят для зрителей не только зрелищные бои, но и незабываемую шоу-программу.

"Наше шоу будет основано на таджикском фольклоре. Ведь этот бой будут смотреть на спортивных каналах миллионы людей во многих странах. И народные мотивы шоу-программы дадут им понять сразу: Fight Nights проходит на древней таджикской земле!"

Расул Мирзаев Metro

Расул Мирзаев – почетный гость турнира

По словам Шарипа Алиева, на этот турнир приглашен в качестве почетного гостя известный российский боец Расул Мирзаев (17-1).

Как известно, в ночь на 31 декабря 2016 года Расул Мирзаев подвергся нападению в Москве, после чего был доставлен в больницу. Нападавшие использовали травматический пистолет, бейсбольную биту и цепи. По факту нападения группы лиц с применением оружия было возбуждено уголовное дело.

"25 марта в рамках турнира Fight Nights должен был состояться бой Расула Мирзаева с Леваном Макашвили (10-2). Однако после этого происшествия, естественно, бой отменен, - сообщили представители компании. – Однако он сможет приехать в Таджикистан во время турнира в качестве почетного гостя".

В конце пресс-конференции все ее участники снялись в видеоролике, где обратились с приветствием к Расулу Мирзаеву, выразив ему поддержку дружным «Расул, мы с тобой!»

FIGHT NIGHTS GLOBAL — крупная промоутерская компания России, которая проводит турниры по смешанным единоборствам с участием мировых звезд. Громкие бои и великолепные шоу за шесть лет стали визитной карточкой турниров FightNights.

Первый турнир компании состоялся в июне 2010 года в Москве, с тех пор многие бойцы промоушена построили успешную карьеру и стали мировыми звездами ММА.

Камил Гаджиев - основатель промоутерской компании Fight Nights, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по боевому самбо. Является победителем Кубка мира по джиу-джитсу 2003 года и чемпионом Москвы по боевому самбо 2006 года.