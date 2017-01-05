Причиной крушения океанского лайнера «Титаник» 15 апреля 1912 года, в результате которого погибли более 1500 человек, могло стать возгорание в топливном хранилище.

На борту «Титаника» в течение нескольких недель перед выходом из порта бушевал пожар. Об этом со ссылкой на журналиста и исследователя Шенана Молони сообщает The Independent.

Молони потратил более 30 лет на изучение истории «Титаника» и пришел к выводу, что айсберг был не единственной причиной, приведшей к затоплению корабля и гибели более 1,5 тысяч человек.

По мнению исследователя, в течение нескольких недель перед трагедией в одном из топливных хранилищ судна полыхал пожар. Об этом свидетельствуют следы сажи на обшивке корабля, которые можно увидеть на сделанных до выхода «Титаника» из порта фотографиях. Шенан Молони считает, что пожар нагрел обшивку судна в месте столкновения с айсбергом до 1000 градусов, на 75% уменьшив ее прочность.

По мнению исследователя, работники судна на протяжении всего пути «Титаника» пытались погасить пламя, но безуспешно. Руководство лайнера также настрого запретило всем членам команды сообщать о происходящем на борту пассажирам. В результате при столкновении с айсбергом обшивка корабля была намного более уязвима, что и привело к трагедии.