Драка между учащимися трех столичных школ произошла в ночь на 3 января в интернет-кафе. Двое школьников, получив ножевые ранения, скончались.

Драка между учащимися 11 классов трех столичных школ - №43, 54 и 101 района Сино – произошла в интернет-кафе в 103 микрорайоне в ночь с 2 на 3 января. В результате драки двое школьников получили ножевые ранения, несовместимые с жизнью, сообщили «АП» в министерстве образования Таджикистана.

От других комментариев источник пока воздержался. Представители министерства в настоящее время находятся на месте происшествия.

По данным МВД, несколько участников инцидента задержаны, другие подробности также не сообщаются.

Между тем, как сообщила «АП» преподаватель школы №54, Сомон Шарипов, один из погибших школьников, ученик 11 класса, был похоронен накануне днем.

Как сообщают СМИ со ссылкой на других преподавателей, зачинщиками драки стали выпускники, которые окончили школу в прошлом году.

Это не единственный подобный инцидент в образовательных учреждениях за последний год. В октябре 2016 году четверо учеников 11 класса одной из столичных школ устроили поножовщину прямо во дворе школы. Тогда один школьник был госпитализирован.

В начале июня 2016 года семеро душанбинских школьников были задержаны за организацию массовой драки в одной из школ. Тогда четверо подростков были госпитализированы.

Мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев не раз поднимал вопрос о поведении столичных учащихся. На одном из совещаний он заявил, что массовые драки в школах результат халатного отношения к своим обязанностям участковых инспекторов милиции и сотрудников системы образования города.

Махмадсаид Убайдуллоев отметил, что в случае повторения подобных инцидентов в отношении ответственных лиц и родителей подростков будут приняты строгие меры, предусмотренные законодательством страны.