Крупные мировые компании заинтересованы принять участие в возведении инфраструктуры линии электропередачи CASA-1000 на территории Таджикистана. В будущем году по этому проекту планируется приступить к строительству конверторной подстанции на Сангтуде с пропускной способностью 1300 МВт.

Секретариат Межправительственного совета CASA-1000 провел в декабре этого года в Дубае встречу с потенциальными участниками тендера по выбору подрядчиков строительства конверторных подстанций на Сангтуде и пакистанском Ноушахре, говорится на сайте проекта.

На встрече приняли участие более 75 представителей из различных компаний и международных финансовых институтов. Присутствовали, в частности, представители крупных мировых компаний, специализирующих в области производства электротехники и энергетического оборудования, а также строительства электроэнергетических объектов. Своих представителей на встречу делегировали, в том числе, французский концерн GE/Alstom, германский концерн Siemens, шведско-швейцарская компания ABB (Asea Brown Boveri Ltd.), китайская компания TBEA (Tebian Electric Apparatus).

По итогам встречи были приняты ряд решений, относящихся к процессу закупок и реализации проекта. Одним из принятых решений было продление срока подачи тендерных предложений по конверторным подстанциям до 27 апреля 2017 года. «Это продление предоставит участникам больше времени на подготовку предложений и позволит большему числу компаний участвовать в тендере», - отмечается в сообщении.

Отметим, что тендер для отбора подрядчика строительства конверторной подстанции на Сангтуде и пакистанском Ноушахре был объявлен в октябре прошлого года. Объект на Сангтуде предназначается для преобразования передаваемого далее в Афганистан переменного тока в постоянный.

Также ожидается строительство конверторной подстанции пропускной способностью 300 МВт в Кабуле.

В раках проекта будет также построена 477-километровая линия электропередачи 500 кВ от подстанции Датка (Кыргызстан) до Худжанда. Кроме того, предполагается соединить Сангтуду, Кабул и Пешавар 750-километровой высоковольтной ЛЭП.

На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить $1 млрд 170 млн. В частности, порядка $801 млн будет направлено на создание инфраструктуры по передаче электроэнергии. Еще $30 млн планируется направить на поддержку реализации проекта.

Ориентировочный бюджет программы поддержки сообществ в рамках проекта составит $70 млн.

Кроме того, размер расходов, связанных с экологическими и социальными мерами, оценивается в $20 млн. Еще $145 млн предполагается потратить на непредвиденные расходы. На оплату налогов и процентов во время строительства линии проектом предусматривается $104 млн.

Всемирный банк (в рамках Международной ассоциации развития) является основным финансистом проекта CASA-1000.

Проект CASA-1000 предполагает строительства линии электропередачи для поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан.

Церемония официального запуска проекта прошла 12 мая этого года в городе Турсунзаде при участии глав правительств стран-участниц проекта. Завершение реализации проекта предполагается в 2020 году.