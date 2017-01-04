ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ЯНВАРЯ

1963 – Основан город Кайраккум (ныне в составе Согдийской области).

1964 – на Душанбинском заводе холодильников изготовлен первый образец холодильника «Памир»

2011 - В результате спецоперации в Раште в кишлаке Руноб убит Аловуддин Давлатов, более известный как Али Бедаки, и 7 его сообщников.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно дождь (ночью выше 2000 м снег), местами сильный Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 7-12 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области - Облачно в долинах дождь, в предгорных районах снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза, по востоку ГБАО ночью 17-22 мороза, местами до 35 мороза, днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 6-11 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -3+2.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 2-7м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Курган - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 1-3 мороза.