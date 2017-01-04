Эмомали Рахмон подписал указ, где прописан порядок принятия присяги членами правительства Таджикистана президенту республики. Главное правило – положить руку на Конституцию республики и громко зачитать текст присяги о добросовестной службе для экономического и социального развития страны.

Как указывается в указе президента, принятие присяги членами правительства Таджикистана проводится в торжественной обстановке во Дворце нации. Количество и круг лиц, принимаемых участие на церемонии принятия присяги, определяется самим президентом.

До церемонии принятия присяги в зале выставляются Государственный флаг и Штандарт президента, а на специальном столике с правой стороны присягающего выставляется Конституция Республики Таджикистан.

«После входа президента в зал начинается церемония принятия присяги членами правительства. Член правительства до принятия присяги представляется, и ему вручается бланк присяги. Затем он подходит к столику для принятия присяги, положа правую руку на Конституцию республики, обращаясь к президенту, громко зачитывает текст присяги, подписывает бланк присяги и передает его президенту», - отмечается в указе главы государства.

Текст присяги следующего содержания: «Я (имя, фамилия присягающего) как член Правительства Республики Таджикистан с чувством ответственности приношу присягу Президенту Республики Таджикистан, что буду ставить интересы нации и государства выше всего, все свои силы и знания преданно и добросовестно буду направлять для экономического и социального развития Таджикистана, строго соблюдать Конституцию, законы Республики Таджикистан, распоряжения и указы Президента Республики Таджикистан, в основу своей деятельности буду ставить справедливость и законность, буду добросовестно служить для дальнейшего повышения международного имиджа своей родины».

Бланк присяги с подписью членов Правительства будет храниться в их личных делах в Исполнительном аппарате Президента РТ.

Напомним, члены правительства будут присягать президенту, исходя из принятых 22 мая на всенародном референдуме изменений и дополнений в Конституцию Таджикистана. Подобную присягу, но не президенту, а народу Таджикистана, принесли депутаты нижней и члены верхней палат парламента. Присяга парламентариев состоялась в октябре 2016 года. Члены правительства ждут своей очереди.