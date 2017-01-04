Вселенная с небольшим опозданием преподнесет землянам новогодний подарок. В ночь с 3 на 4 января придется пик метеорного потока Квадрантиды. Над Землей будут нестись по 100 метеоров в час, сообщает РИА Новости.

Остается надеяться на ясное небо, причем Луна не помешает наблюдениям, так как она только начала расти, а до полуночи и вовсе будет за горизонтом, сообщают Вести.ру.

Первым это явление описал итальянец Антонио Брукаласси 2 января 1825 года. Позже астрономы доказали цикличность процесса — поток проносится над Землей ежегодно. А свое название он получил по месту исхода метеоров в созвездии Настенного Квадранта (название дано по инструменту знаменитого астронома Тихо Браге — гигантскому квадранту). Однако у ученых не очень прижилось новое созвездие. Оно не вошло в список из 88 созвездий, принятый в 1922 году Международным астрономическим союзом, а звезды Квадранта поделили между собой Волопас, Дракон и Геркулес. Но из-за метеорного потока название исчезнувшего созвездия навечно запечатлено в астрономии.

Обычно прародителями метеорных потоков являются кометы, однако у Квадрантид это не совсем так. Высказывалось даже предположение, что «родитель» потока разрушен. И вот в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 ех1, который является обломком кометы. Из него-то и появляются в начале января каждого года яркие и быстрые Квадрантиды.