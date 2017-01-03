Лимит на потребление электроэнергии в регионах Таджикистана планируется смягчить с предстоящей среды. С 5 января подача электроэнергии в регионах будет увеличена еще на пять часов.

Согласно новому графику жители сельских местностей будут обеспечены светом ежесуточно с 05.00 до 22.00 часов, сообщили «АП» в энергохолдинге «Барки точик».

В настоящее время в регионах получают электроэнергию по 12 часов в сутки: утром с 5 часов до 11, вечером - с 16.00 до 22.00.

Таким образом с 5 января жители регионов будут получать электроэнергию ежесуточно по 17 часов вместо нынешних 12 часов.

Увеличение объема подаваемой электроэнергии в сельские местности в «Барки точик» связывают с пуском второй очереди теплоэлектроцентрали «Душанбе-2». «Также у нас имеются достаточные водные ресурсы в Нурекском водохранилище», - сказал источник.

Между тем, ОАХК «Барки Точик» убедительно просит абонентов бережно использовать электроэнергию и своевременно вносить оплату за её использование.

Напомним, лимит на потребление электроэнергии в регионах республики официально был введен с 1 ноября этого года. Ограничения не коснулись только столицы и крупные города страны.

В середине декабря после ввода в эксплуатации ТЭЦ «Душанбе-2» лимит сначала был сокращен на четыре часа.