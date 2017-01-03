С 1 января в Узбекистане отменены все виды внеплановых и встречных проверок деятельности субъектов предпринимательства. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев еще будучи исполняющим обязанности в октябре 2016 года.

С 1 января 2017 года в Узбекистане отменены все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства, об этом говорилось в указе «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата», сообщает Gazeta.uz.

Исключение составляют проверки в связи с ликвидацией юридического лица, а также проводимых исключительно по решению Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов краткосрочных проверок на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства.

Указом также отменены все виды встречных проверок деятельности субъектов предпринимательства, в том числе по уголовным делам.

Как напоминает CA-news, председатель Государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана Ботир Парпиев, выступая в октябре перед предпринимателями в Ташкенте, признал, что различные проверки, иногда по надуманным и незначительным предлогам, сдерживали развитие бизнеса в стране.

По данным ГНК, ежегодно в Узбекистане проводилось в среднем 4 тысячи внеплановых проверок, приостанавливалась деятельность около 200 предприятий, общий ущерб от этого достигал около 10 миллионов долларов в год.

Парпиев заявил, что подобная практика теперь в прошлом и пообещал, что будет сам контролировать исполнение указа сотрудниками налоговых органов, лично передавая в прокуратуру документы и настаивая на возбуждении дел в отношении тех, кто его не соблюдает.

По данным Gazeta.uz, в соответствии с указом, с 1 января от административной и уголовной ответственности, применения штрафных и финансовых санкций (кроме пени) также освобождены субъекты предпринимательства и их работники, впервые совершившие правонарушения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в случае добровольного устранения в установленные законодательством сроки допущенных нарушений и возмещения причиненного материального ущерба, за исключением случаев причинения вреда жизни и здоровью человека.

Также с 1 января освобождены от административной и уголовной ответственности лица, впервые совершившие правонарушения, связанные с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, в случае добровольного возмещения причиненного ущерба, регистрации в качестве субъектов предпринимательства и оформления необходимых разрешительных документов в месячный срок со дня выявления правонарушения.

В отношении субъектов предпринимательства также не будет применяться уголовное наказание в виде лишения права на осуществление предпринимательской деятельности.

Вновь создаваемым производственным предприятиям с иностранными инвестициями с 1 января предоставлено право применения в течение пяти лет ставок налогов и других обязательных платежей (за исключением ресурсных и таможенных платежей), действовавших на дату их государственной регистрации. Данная льгота распространяется на все предприятия с иностранными инвестициями вне зависимости от суммы инвестированных средств.