В течение прошлого года зафиксировано снижение курса таджикского сомони и узбекского сума к доллару США. Национальные же валюты Кыргызстана, Казахстана и России в 2016 году, наоборот, укрепились по отношению к доллару.

Таджикистан

Официальный курс сомони по отношению к доллару в 2016 году снизился на 10,7%. Снижение курса таджикской валюты фактически приходилось на первые два месяца: в январе сомони обесценилась к доллару на 10,4%, а в феврале – на 0,3%. В Национальном банке страны тенденцию за первые два месяца года связывали с резкими скачками российского рубля и казахского тенге.

За последующие 10 месяцев изменение курса сомони к доллару не наблюдалось.

Данные Национального банка Таджикистана

Узбекистан

Официальный курс узбекской валюты к доллару в 2016 году снизился на 15% - с 2809 сум за один доллар в начале прошлого года до 3231 сум – в начале нынешнего года. Сравнительно значительное снижение курса сума к американской валюте было зафиксировано за последние три месяца года.

Данные Центрального банка Узбекистана

Кыргызстан

Официальный курс кыргызского сома к доллару в 2016 году повысился на 8,7%. В начале прошлого года один доллар обменивался на 75,8969 сом, а в начале этого года уже – на 69,2301.

Более существенное укрепление сома к доллару наблюдалось в феврале, марте и апреле.

Данные Национального банка Кыргызстана

Казахстан

Официальный курс казахского тенге к доллару в 2016 году незначительно вырос – на 1,9%, с 340,01 тенге за один доллар на 1 января прошлого года до 333,29 тенге – в начале текущего года. Резкое обесценивание тенге к доллару наблюдалось в январе. За последующие три месяца (до мая) казахская валюта стабильно укреплялась. С мая до августа происходила обратная тенденция. После этого, за исключением скачка в ноябре, курс тенге к доллару плавно повышался до конца года.

Данные Центрального банка Казахстана

Россия

Официальный курс российского рубля к доллару в 2016 году вырос на 16,8%. В начале прошлого года один доллар обменивался на 72,9299 рублей, а в начале этого года – 60,6569 рублей. Незначительное повышение курса доллара к рублю наблюдалось за первые три месяца. В апреле и мае было зафиксировано резкое укрепление рубля.

После июльского скачка, когда рубль заметно обесценился к доллару, началась обратная тенденция укрепления российской валюты, которая продолжалась до конца года. Правда, в ноябре было замечено небольшое колебание курса рубля в сторону снижения.

Данные Центрального банка России

Туркменистан

Официальный курс туркменского тенге к доллару в течение 2016 года, согласно данным Центрального банка Туркменистана, оставался неизменным: 3,5 манат за один доллар.